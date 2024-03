Súper placa en Gran Hermano 2024: “Cata” quedó nominada por “piojosa”

El regreso de “El Congelado” a Gran Hermano 2024 concluyó este lunes con Catalina Gorostidi y se viene una súper placa en la semana. “Cata” quedó como una “piojosa” y la nominaron porque no cumplió con las reglas del juego que se activa de manera imprevista.

La médica de 32 años ya había quedado contrariada el último domingo, cuando Mauro D’Alessio zafó en el final de la 13° gala de nominación y Juliana Scaglione lo celebró. “Furia” y la santafesina volvieron a discutir su estrategia, pero el panorama cambió en cuestión de horas por el ingreso inesperado de Lisandro Navarro.

Antes de que “Licha” se fuera de la casa, el conductor Santiago del Moro encendió el alerta de sanciones por la violación de las reglas del concurso televisivo. Así como cayó la hija del exfutbolista Adrián Gorostidi, también quedó nominada Rosina Beltrán.

¿Por qué nominaron a “Cata” Gorostidi después de “El Congelado” de Gran Hermano 2024?

“El Congelado” de Gran Hermano se puso en marcha este lunes y no le abrió la puerta a ningún familiar. Lisandro entró a dejar tres sobres, pero “Cata” habló durante el juego y la producción no dejó pasar el descuido.

La pediatra dijo tres veces: “Me pica la cabeza”. Por este incumplimiento la mandaron a la placa dos días antes de la tradicional gala de eliminación, una decisión que cambió los planes del resto de los participantes.

“Quedé como una piojosa y mugrienta”, exclamó la santafesina entre risas. Luego anticipó: “Si me llego a ir por Lisandro, que no juega, se me caga de risa todo el país”.

¿Cuál es la estategia de “Cata” y “Furia” en Gran Hermano 2024?

Una vez que terminó la gala de eliminación de este domingo, “Cata” Gorostidi y “Furia” Scaglione tuvieron una charla clave sobre su estragia en Gran Hermano 2024. Apenas estuvieron a solas, la médica se despachó contra Mauro: “Quería que se fuera Denisse y entrar cagando a fulminarlo”.

Juliana calmó a la santafesina de inmediato y deslizó que la relación con el joven oriundo de Villa Urquiza es parte del juego. “Una cosa es divertirse, una necesita contención”, comentó sobre los momentos en que tuvo relaciones sexuales.

“Furia” remarcó que Mauro es “una criatura” y añadió: “Nosotras somos mujeres posta”. Luego empezaron a analizar la situación de las nuevas participantes.

“Hay que tener a todos en la palma de la mano, que no sepan que somos sus enemigos”, apuntó Scaglione. “Cata” concluyó que ya cumplió la misión con Florencia Regidor, pero tiene un cabo suelto frente a Paloma Méndez. “No me la pude comprar todavía, me responde como el orto”, advirtió.