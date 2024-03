Emmanuel de Gran Hermano 2024 confesó el motivo por el que subió a placa a Cata

En la casa de Gran Hermano 2024, el historial entre Emmanuel y Catalina no es muy bueno. Antes de la salida de la joven, tuvieron varios cruces y protagonizaron una feroz pelea, que le valió la eliminación a Cata.

En el repechaje, Cata volvió a la casa y Emmanuel se hizo muy amigo de ella. Compartían tiempo juntos, debatían sobre el juego y se divertían mucho. Sin embargo, Emma fue líder de la semana y decidió subir a placa a Cata. Esto causó tensión en la casa nuevamente.

VIDEO: LOS MOTIVOS POR LOS QUE EMMA MANDÓ A PLACA A CATA

En medio de una dinámica de Gran Hermano, todos los participantes estaban sentados frente a Cata, quien los entrevistaba. Cuando fue el turno de Emmanuel, la joven fue contundente: “Emma, ¿te sentís el más falso de la casa de Gran Hermano?”.

“Soy bastante auténtico, igual. Aunque a vos no te guste”, respondió Emmanuel. Catalina contestó: “No me quieras picanear, no te va a convenir”. Lo que siguió fue un ida y vuelta a los gritos. “Te subí a placa porque no te banco. Te lo digo en la cara, no te banco. Espero que te vayas”, agregó el cordobés.