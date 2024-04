¿Un mini Nicolás? Florencia de Gran Hermano se habría hecho unos exámenes de embarazo

Gran Hermano cada vez genera más sorpresas. Ante la expectativa por el siguiente eliminado de la competencia, una relación estaría generando dolores de cabeza en sus fanáticos: Florencia y Nicolás.

Los hermanitos han conformado una montaña rusa de emociones a lo largo de su estadía en el reality. En un momento, pueden estar abrazados y al otro, existen tensiones y confusiones sobre el estado de su relación.

“Ayer me calenté porque me fui a dormir temprano y no me podía dormir. Estaba un poco ansiosa, me fui, me senté al lado y le dije: ´¿Podemos dormir juntos hoy?´ y me dice:´prefiero dormir solo´ (...) Y viene y me abraza”, le comentó Florencia a Furia sobre una de sus últimas discusiones con Nicolás.

Ahora bien, pese a las disputas, un acontecimiento podría cambiar sus vidas al menos que se demuestre lo contrario: Flor estaría embarazada.

Qué se sabe de los exámenes médicos de Florencia de Gran Hermano

El hecho fue destacado por la estudiante de Relaciones Públicas mientras hablaba con Bautista y Zoe. En ese momento, confesó que se tuvo que realizar unos exámenes de sangre por posible embarazo.

“Te hiciste un test de embarazo”, consultó el uruguayo con intriga, a lo que Flor destacó: “Te lo hacen con la sangre”.

Ante la declaración, los hermanitos se quedaron en sumo silencio. Ahí, Flor decidió comentar que lo pudo haber matado con todo lo que ha fumado.

“Amigo, con todo lo que fumo, lo maté”, sentenció de forma ácida la modelo, lo que provocó el shock del uruguayo.

Para agregarle picante a la situación, Bautista le consultó si ya tenía pensado un nombre para el posible bebé. Esto provocó la risa de Virginia y la intranquilidad de la joven.

“No, Florencia.... ¿Cómo le vas a poner?”, entabló uno de los integrantes de los Bro con picardía.

Virginia y Emmanuel indignados con Martín de Gran Hermano

Finalmente, Emmanuel y Virginia de Gran Hermano discutieron sobre la nueva estrategia de Martín de aliarse con Coti Romero. Ahí, la comediante estableció que el Chino buscó mayor fuerza.

“Dijo ‘listo, me pego a esta y gano’”, expuso la líder de la semana.