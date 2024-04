Transparencias, animal print y lencería: así despertó suspiros Cata de Gran Hermano

Tras participar en Gran Hermano 2024, la pediatra santafesina Catalina Gorostidi dio un gran salto a la fama que, luego de terminada su estadía en la casa más famosa, continúa creciendo con miles de seguidores en las redes sociales.

Es que la joven explotó su carisma y belleza para convertirse en influencer y, lejos de los hospitales y las agujas, recorre estudios de televisión, sesiones de fotos y hace presencia en boliches y bares de Buenos Aires y otras ciudades.

Cata fue una de las participantes que dejó la casa.

Recientemente, la ex “hermanita” volvió a su Santa Fe natal y, para celebrar el reencuentro con sus conocidos y amigos, organizó una reunión en un bar y deslumbro a todos con su impactante look y un cambio de estilo en su cabello, que le dio una apariencia muy comentada en Instagram.

Para la ocasión, la médica eligió un vestido tipo pareo en animal print, con corpiño cruzado y una falda de tela súper fina con corte al cortado, que dejó ver su lencería negra por debajo. Para finalizar, la joven oriunda de Santa Fe combinó el look con unas sandalias negras con plataforma que le permitieron bailar toda la noche, tal como esperaba.

¿Qué dijo cata sobre la enfermedad de furia scaglione?

En los inicios del reality, Cata logró acercarse y forjar una amistad con otra participante, Juliana “Furia” Scaglione. Pese a que luego el juego las obligó a enfrentarse, la santafesina le tiene un gran cariño y por eso, al enterarse del duro diagnóstico de leucemia de Furia, no pudo evitar angustiarse.

Si bien en el momento de la noticia no pudo articular palabras, días después habló de la situación en un programa radial y dio su opinión, avalada por su formación como médica. Así, pese a que Furia intentó llevar tranquilidad a sus compañeros explicando que el tipo de cáncer que combate no precisa tratamiento y por lo tanto puede seguir en el reality, Cata fue tajante.

Juliana Scaglione y Catalina fueron amigas durante un corto tiempo Foto: Telefe

“Por ahí, el mensaje que estamos dando, no nosotros, sino en la tele, de ‘bueno hay que estar tranquilos, es una cosa leve’... no, no es así, una leucemia es cáncer, no es algo leve”. Y agregó: “Se sigue sí, pero hay que ser más rigurosos con el tema. Soy médica y hay cosas que a mí no me están copando”.