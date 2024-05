Tini Stoessel reveló cómo la afectaron las críticas sobre su cuerpo: “Me engordaba en las fotos”

Tini Stoessel es una cantante argentina de 27 años, que a pesar de su corta edad tiene una trayectoria de más de 12 años, primero en la actuación y más tarde, como solista. Logró un éxito a nivel mundial con canciones que son hits, y este 2024, presentó Un mechón de pelo, su álbum más íntimo.

En esta oportunidad, Tini Stoessel tuvo una entrevista con el psicólogo Gabriel Rolón para Flow, y allí se sinceró sobre su salud mental y los duros momentos que atravesó. La cantante hizo hincapié que cuando su papá estuvo al borde de la muerte, ese difícil momento fue una gota que rebalsó un vaso repleto de heridas. Y desde entonces, comenzó con ataques de pánico y crisis de ansiedad, y llegó a no poder levantarse de la cama.

Tini Stoessel se sinceró sobre lo que le pasó

Más tarde, a Tini le diagnosticaron depresión y reveló que la ayuda de seres queridos, la asistencia de profesionales y el lanzamiento de Un mechón de pelo, la ayudaron a estar mejor. Contó que le costó aceptar que estaba mal porque su cabeza se había creído los dichos de: “Fuiste a un colegio privado, bilingüe, nunca te falto un plato de comida, ¿cómo te vas a sentir mal?”. Además, que se quedó atada a muchas críticas que recibió desde que se convirtió en famosa.

“Con la crudeza y la maldad con la que se habla del cuerpo, de la cara y la voz ajena. Empecé a sentir que comenzar a taparme era la solución, me empecé a vestir grande, a poner guantes, a engordarme en las fotos. Son cosas que yo había normalizado”, expresó Tini.

Tini Stoessel habló de qué significó el cambio de su pelo

Tini Stoessel habló de su pelo, teniendo en cuenta que antes lo tenía largo y castaño, y ahora rubio y corto: “Me acuerdo como empecé a perder el pelo cuando mi papá estaba internado y se me caían mechones de pelo. Toqué fondo, me lo cambiaba de color o lo cortaba. El pelo representó lo que me pasó a mí anímicamente. En su momento, mi pelo me hacía sentir más segura y ahora ‘me chu** tanto un huevo no tenerlo’. Pasó a un segundo plano”.