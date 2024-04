Susto en Gran Hermano 2024: Arturo casi muerde a Furia por defender a Martín Ku

Este miércoles en la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) no hubo gala. A pesar de su rivalidad debido a las estrategias de juego, Juliana “Furia” Scaglione y Martín Ku se llevan bien y así lo demuestran. Pero Arturo, el perro que entró hace unos días, no está tan contento con ese vínculo.

Arturo tendría dueños y han desmenido la información que se sabía del can.

La mascota del reality convirtió a “El Chino” en su amo y lo sigue para todos lados. Lo inesperado fue que mientras estaban en el sillón, Furia se acercó al perro que le ladró muy fuerte y amagó con morderla. “Ey, no tengo más comida”, le dijo la profe. “¡No, Arturo! No le ladres”, le ordenó Martín. “Es que te está cuidando. No lo hace porque quiere. Se da cuenta”, opinó Furia.

Luego, Martín y Furia simularon una pelea para probar la teoría de que el perro solo lo cuida a él. “Pará que se calienta en serio”, dijo el tiktokero. “Uy, ahora tengo que tener cuidado porque no me puedo acercar más a él”, dijo Furia.

Arturo se encariñó con Martín Ku de Gran Hermano 2024 Foto: Twitter

La actitud defensiva de Arturo con Furia no fue la única. Le pasó también a Coti Romero, a quien también había intentado darle un tarascón cuando se acercó a Martín durante una charla en el patio.

Arturo, la mascota de Gran Hermano 2024

Hace unos días, el cachorro de galgo mestizo fue parte de la polémica de Gran Hermano 2024. La delicada cuestión se refirió a la comida que el perro encuentra en los alrededores de la casa. Al parecer, Arturo traga todo lo que aparece. “Se comió un pedazo de sandwich que alguien dejó por ahí tirado”, comentó Bautista. “Y sí chicos, hay que tener mucho cuidado y no dejar nada en el piso”, agregó Virginia, preocupada.

La semana pasada había habido un conflicto similar. Le habían dado de comer y el animal estuvo a punto de ahogarse con el alimento por la rapidez con la que lo ingería.