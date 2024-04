La inesperada actitud de Bautista de Gran Hermano 2024 con Furia luego de escuchar su nominación

Cada día que pasa en Gran Hermano 2024 cuenta para que los jugadores que quedan en la casa armen sus estrategias para avanzar en el juego en llegar a la final. Furia vivió una semana muy difícil, luego de que salió a hacerse estudios y le confirmaron que tiene leucemia, lo que conmovió a sus compañeros y fanáticos.

Si bien Furia sigue en juego y se tomó la noticia de manera positiva, ya que su objetivo es ganar el reality, sus compañeros se mostraron preocupados por ella, pero eso no prohibió que la voten, por sus estrategias y manera de jugar en la casa.

En la gala de nominación de esta semana, Bautista tuvo un beneficio por ser el líder de la semana, lo cual consistía en poder cenar a solas con sushi y mirar la nominación de sus compañeros en vivo, es decir que podía escuchar los votos que daban y sus fundamentos.

Bautista tuvo la posibilidad de ver todas las nominaciones de sus compañeros Foto: Telefé

Bautista se sinceró con Furia y le confesó que escuchó sus votos

Un beneficio exclusivo que le permitió saber qué piensan de él y quienes le votaron para que quede en la placa. Frente a esto, Bautista vio el momento en que Furia fue al confesionario y nominó a Constanza y Martín.

Además, Furia justificó sus votos y defendió a Denisse: “Constanza lo que está tratando de hacer es meterse en las parejas de la casa... Y está tratando de hacerlo con Bauti. Ella entra a traición para que afuera quede mal. Este es un mensaje para Denisse: quédate tranquila que Bauti está recontra cuidado”.

Bautista le contó a Furia que vio su nominación

Luego de la gala, Bautista le contó a Furia que escuchó lo que dijo y le agradeció por sus palabras. “Quería agradecerte lo que dijiste”, le dijo la doble riesgo mientras le abrazaba con cariño.

“Obvio, te banco a muerte. No soy mentirosa. A mí me servís mucho más acá como jugador, porque sé que lo sos. Nada más. Vi una actitud de la mina en varias cosas. Si vi que Alan y Sabrina fueron expulsados de la casa por traición, me parece que si hay un jugador que está acá desde el 10 de diciembre, no es una buena actitud”, expresó Furia en referencia a las acciones de Coti dentro de la casa.