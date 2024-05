Rosario Central cayó ante Atlético Mineiro y complicó sus chances en Copa Libertadores

No hubo público ni ovaciones para Rosario Central, que reeditó un partido olvidable frente a Atlético Mineiro y perdió por 1 a 0, complicando su lugar en el Grupo G de la Copa Libertadores. Con esto, el canalla se quedó sin margen de error para los duelos que siguen.

Era un partido clave que el rosarino no pudo aprovechar, contra un rival que se plantó con superioridad desde el primer minuto. Pese a los infructuosos esfuerzos, Central no generó casi situaciones de peligro y se dedicó más a defender que a dar la ofensiva para mejorar la ventaja.

A cancha cerrada, por el castigo de Conmebol por los disturbios en la visita de Peñarol, el partido contra Atlético Mineiro terminó con la derrota del canalla, que se complicó solo, ya que el triunfo de Peñarol en Caracas lo podría posicionar al tercer puesto del Grupo G, alejando sus chances de clasificación.

¿Cómo llega Rosario Central al partido con Atlético Mineiro?

El director técnico Miguel Ángel Russo probó una serie de cambios en la formación de Rosario Central, pero el experimento no tuvo los resultados esperados y, como hace tiempo, las atajadas de Jorge “Fatura” Broun evitaron la tragedia durante el primer tiempo.

Al regreso del entretiempo, Central no remontó y, pese a los cambios que ensayó Russo, no hizo mella en el arco de Everson, el portero del equipo de Gabriel Milito. El juego se fue desinflando con los avances torpes de Central, que no llegaron a nada.

Cuando todo parecía indicar que el partido terminaría en un empate sin goles, Mineiro abrió el marcador a cuatro minutos del final. El gol descolocó a los canallas y los dejó sin chances de empate, en un suspiro de resignación que se sintió hasta en el banco suplente.

#LIBERTADORESxFoxSports | ¡GOL DE ATLÉTICO MINEIRO! Paulinho pone el 1 a 0 en un partido cerradísimo.



Viví la Copa CONMEBOL Libertadores por la pantalla de Fox Sports 2. pic.twitter.com/Og2noDbWnF — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 7, 2024

La situación de Central es complicada. En Venezuela, Peñarol ganó y desplazó aún más al rosarino en la tabla del Grupo. Ahora, Central tiene dos partidos para revertir la marcha o deberá despedirse de la clasificación.

¿Cuándo vuelve a jugar rosario central?