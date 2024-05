Jimena Barón tiene el corset plateado infaltable en esta temporada: elegancia y estilo osado

Jimena Barón pisa fuerte en el mundo de la cumbia y lo hace con estilo. La cantante presentó el videoclip de “Noche de estrellas” junto a Ráfaga, y su look no dejó a nadie indiferente.

Fiel a su estilo vanguardista, Jimena eligió un corset metálico estilo armadura como pieza central del outfit. Esta tendencia, que ya se vio en el top “coraza” de Coachella 2023 y en el look robótico de Mugler que lució Zendaya, pisa fuerte este año.

Jimena Barón tiene el corset plateado que es infaltable de esta temporada: elegancia y estilo Foto: instagram

Para equilibrar el toque futurista del corset, Jimena Barón lo combinó con un conjunto lila de campera cropped y pantalón oversized cargo, dos prendas que dominan tanto el street style como el escenario.

Jimena Barón tiene el corset plateado que es infaltable de esta temporada: elegancia y estilo Foto: instagram

Los complementos no podían faltar: un cinto metálico de strass plateado con moños y perlas, collar y aros colgantes haciendo juego, y un maquillaje con sombras plateadas y delineado. El toque final lo puso su pelo suelto con movimiento en las puntas y flequillo.

Jimena Barón tiene el corset plateado que es infaltable de esta temporada: elegancia y estilo Foto: instagram

En su cuenta de Instagram, Jimena Barón expresó su entusiasmo por el lanzamiento y les dedicó un “Te amo” a los integrantes de Ráfaga. Además, aprovechó para contar una intimidad sobre su look: “Podemos valorar que me corté el flequillo así y no me puse postizo por favor?”, refiriéndose al “curtain bangs” que se hizo.

Sin duda, Jimena Barón sigue marcando tendencia y este nuevo lanzamiento es una prueba más de su talento y estilo único; y de su carisma que logra conquistar cada vez más fans con cada estreno.

¿Quién es el novio de Jimena Barón?

La actriz y cantante mantiene una relación con el empresario y modelo Matías Palleiro. La pareja está junta desde hace tres años y comenzaron a convivir hace unas semanas. Así fue como Jimena Barón mostró todo el proceso del inicio de su vida junta en la nueva casa a través de las redes sociales.