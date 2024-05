Jimena Barón se comparó con Bebé Reno y reveló un llamativo chat con su novio: “Nunca vas a poder dejarme”

Jimena Barón es una de las figuras mediáticas más conocidas a nivel nacional gracias a sus innumerables roles en series de televisión, películas y obras de teatro, como así también a su música, y al ser una persona activa en sus redes sociales, constantemente se mantiene en contacto con los millones de usuarios que la siguen.

Y en esta oportunidad, Jimena eligió mostrar a través de las historias de Instagram los mensajes que le envió a Matías Palleiro, su actual pareja, al ver que no respondió a su llamado y los mensajes no se enviaban. “No me atendés. Pensás que vas a librarte de mí. Nunca vas a poder dejarme, bebe reno. Sos mío, espero que lo entiendas por las buenas. Enviado desde mi IPhone”, redactó desde el humor, tomando como referencia la actitud acosadora de Martha, la protagonista de la serie del momento Bebé Reno.

Jimena Barón tomó referencias de la serie para molestar a su novio. Foto: web

Sin embargo, no fue lo único que tomó para molestar a su pareja, sino que también envió un audio haciendo alusión a la miniserie ‘El Caso Asunta’: “Alfonso, me pides que te llame y no me atiendes el teléfono. Que estoy aquí con la niña y no sé qué hacer. Estoy nerviosa, Alfonso, por favor. Por favor, no sé qué hacer. Llámame, Alfonso”.

El mensaje que Jimena Barón le envió a su novio. Foto: Web

Y concluyó con humor que su pareja estaba en una reunión, por eso no se pudo comunicar anteriormente con él, pero reveló con gracia que decidió escuchar en ese momento el audio que le envió.

Se conoció por qué su pareja no le respondió. Foto: web

De qué se trata Bebé Reno, la serie que enloqueció a Jimena Barón

“Bebé Reno” es una serie inspirada en el monólogo de teatro de Gadd con el mismo nombre. El escrito se basa en dos circunstancias que marcaron su vida para siempre: su abuso y stalking a sus veinte años.

La historia es protagonizada por el mismo bajo el nombre de Donny Dunn. Ahí, en el primer capítulo, se presenta como un aspirante a comediante que trabajaba en un pub cuando conoce a una mujer llorando. En ese instante, le ofrece un té y todo resultaría como una salida inofensiva. Sin embargo, las cosas se transformarían en una pesadilla.

La aterradora historia real que inspiró Bebé Reno: la mini serie furor de Netflix

La mujer, definida como Martha en la serie, le envió 41.071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tuits, 46 mensajes de Facebook y 106 cartas manuscritas desde 2015 hasta 2017. Seguidamente, la stalker se aparecía en sus stand-up y lo esperaba en su casa. Incluso, en 2016, llegó a contactar a los padres del comediante y amenazar a Teri, su entonces pareja.

Esta situación provocó que el comediante intentara denunciarla. Sin embargo, como los transmite la serie, el proceso se vuelve sumamente complejo dado que no le creían. Finalmente, si bien en la trama de Netflix se evidencia cómo Martha es detenida, esto no ocurre en la vida real. En este sentido, Gadd consiguió tener un orden de restricción contra su acosadora pero decidió no detenerla ya que consideraba que necesitaba ayuda.