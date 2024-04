Britney Spears se declaró fan de un vino argentino: cuál probó y cuánto cuesta

Britney Spears es un ícono en la industria musical. Bajo el pseudónimo de “Princesa del Pop” , los fanáticos no dejan de recordarla por sus grandes hits como “Baby One More Time”, “Opps...I did it Again”, “Stronger” y “If U Seek Amy”.

Ahora bien, la cantante también ha sido reconocida por sus alltibajos, como su derrumbe en 2007 que la llevó a raparse el cabello y su tutela, que la habría atado a un control absoluto por parte de su padre.

“Trece años pasaron conmigo sintiéndome como la sombra de mí misma. Ahora recuerdo a mi padre y sus socios teniendo control sobre mi cuerpo y mi dinero por tanto tiempo y me hace sentir enferma”, expresó la intérprete de “Radar” en su autobiografía.

ARCHIVO - Britney Spears llega al estreno en Los Angeles de "Once Upon a Time in Hollywood" el 22 de julio de 2019. El libro de memorias de Spears "The Woman in Me" ha vendido más de 1 millón de ejemplares. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) Foto: Jordan Strauss

Sin embargo, todo eso quedó en el pasado cuando su conservaduría de 13 años culminó en 2021. Por tanto, ahora publica diferentes videos e imágenes sobre su estilo de vida. Una de ellas generó revuelo por el posible guiño a Argentina.

Britney Spears y su contacto con Argentina

El hecho ocurrió este 26 de abril, cuando la artista publicó una fotografía de un vino que estaba degustando. El mismo, se trataría de un Norton Malbec 2019, de origen argentino.

La publicación de Birtney Spears con el vino argentino. Foto: @Britney

“Eventualmente, tu vas a entender que el amor cura todo y es todo lo que hay. Y un vino real se siente extremadamente bien”, describió Spears sobre la fotografía que publicó.

La cantante elogió el vino argentino al destacar que era la primera vez que tomaba realmente este tipo de licor. “Psss... primera vez con un vino verdadero. Dios Mío”, exclamó con suma emoción.

Qué vino argentino degustó Britney Spears y cuánto cuesta

Seguidamente, el Norton Malbec es un vino elaborado 100% con uvas de Malbec cuidadosamente seleccionadas en Luján de Cuyo y Valle de Uco. Tiene un colo rojo intenso con matices púrpuras y tiene un sabor tanto agradable como persistente. Asimismo, de acuerdo con el sitio oficial de Norton, tiene un olor a frutas ácidas maduras combinado con la dulzura de sus taninos.

Norton Malbec 2019, el vino que degustó Britney Spears. Foto: Norton

Actualmente, Norton es uno de los cinco mayores exportadores de vinos en Argentina. Por tanto, el Norton Malbec es consumido en más de 72 países.

Norton, la marca de vinos que comenzó su historia en 1895. Foto: Norton

“Gracias a todos estos logros, hoy nos encontramos entre las principales cinco exportadoras de Argentina y nuestros vinos se beben en más de 72 países”, detalló el sitio oficial de Norton, el vino que degustó Britney Spears.

Finalmente, el Norton Malbec 2019 tiene un costo de 9.039 pesos en el sitio oficial de la marca. Sin embargo, algunos vinos como la Cosecha Especial valen entre 11.000 y 16.000 pesos.