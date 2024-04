3 streamers acusaron a Tiago PZK de “buitre” por meterse con sus parejas y lo fulminaron en Twitter

Tiago PZK es un cantante argentino de 22 años, que comenzó su carrera a través del rap en las plazas, pero más tarde decidió lanzarse como solista. Poco a poco fue ganando reconocimiento en la escena argentina con sus canciones y más tarde, dio el salto a la fama en toda Latinoamérica y España.

En esta oportunidad, Tiago PZK no se volvió tendencia por su música, sino por algunas acusaciones que recibió en Twitter. Todo comenzó por el streamer y amante del gimnasio, Tomás Mazza, realizó varios posteos en Twitter, escribió: “Cuantos buitres hay en la escena. Empieza con T y canta”, y Tiago le respondió: “Nunca le respondí”.

Tomás Mazza acusó a Tiago PZK de "buitre" Foto: Captura de twitter

Frente a esto, Tiago PZK adjunto una captura de la novia de Tomás Mezza mostrando que ella le mandaba constantemente mensajes por Instagram sobre su música y él no le respondía.

Tiago PZK demostró que no le respondía a la pareja de Tomás Mazza Foto: Captura de

Y el cantante le volvió a responder el tweet muy enojado: “Buitre de qué, salame. Primero, vos y yo amigos no somos, segundo, por qué borras tus mensajes de la conversación, y tercero, que no sé de tu vida porque no te consumo ni te sigo. La chica me mando banda de mensajes y nunca le contesté ninguno, pedazo de inseguro”.

Tiago PZK le respondió a Tomás Mazza Foto: Captura de Twitter

Frente a esto, Tomás Mazza aclaró: “Esas conversaciones son de 2021 y 2022, cuando ella seguía en el colegio y te comentaba modo fan”, y agregó: “Igual esto no es de ahora, le viene tirando likes desde septiembre y octubre, solamente que ahora me calenté y lo expuse. Le mandó mensajes dos veces y como Mili le clavo el visto, borró los mensajes”. Y la gente se indignó, ya que en ese tiempo Tiago estaba saliendo con Belén Negri.

Tomás Mazza acusó a Tiago PZK de querer meterse con su pareja Foto: Captura de twitter

Finalmente, Tomás Mazza subió una captura de pantalla de las notificaciones de likes de Tiago PZK a su pareja, Milagros.

Tomás Mazza mostró que Tiago PZK le da likes a su novia Foto: Captura de Twitter

Tomás Mazza se indignó porque confesó que hace tres semanas se lo cruzó a Tiago y el cantante le comentó que miraba sus videos y que le gustaría entrenar con él.

Tras la viralización de estos tweets, Coscu se sumó a los mensajes, teniendo en cuenta que él se enojó con Tiago cuando comenzó a salir con Belén Negri, la expareja del streamer. Aunque quedó en el pasado, Coscu no perdió la oportunidad de recordárselo y adjuntó el meme de “aquí va otra vez”.

Coscu contra Tiago PZK Foto: Captura de Twitter

Brunenger también acusó a Tiago PZK de “buitre”

Más tarde, el streamer, Brunenger se sumó a las acusaciones contra Tiago PZK y en un vivo de Twitch dijo: “¿Tiago le escribió a Valen? Algo así. Valen lo había arrobado en una historia hace nueve meses y cuando empezamos salir, le likeó la mención”, y luego aclaró: “No sé qué onda, hay un morbo. Es raro”.

Y por último, en un video, Tomás Mazza disparó contra Tiago PZK y sumó las experiencias de otros streamers: “No me hablen de Tiago PZK es un buitre. No solo me lo hizo a mí, se lo hizo a Coscu, a Bruno, a Oscu. Así que no voy a gastar energía en él”.