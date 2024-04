Tiago PZK habló sobre su homenaje a Gustavo Cerati: “Canté para el cu...”

Tiago PZK es un cantante y rapero argentino de 22 años, que inició su carrera musical cuando era un adolescente y asistió a diferentes batalles de rap. Más tarde, se lanzó como cantante solista y automáticamente conquistó al público por la transmisión de emociones en su primer sencillo “Sola”.

Tiago PZK se presentó en el festival de música Cosquín Rock 2024, y entre sus canciones, decidió realizarle un homenaje a uno de los grandes artistas que tuvo el rock nacional argentino y latinoamericano. El rapero cantó “Crimen” de Gustavo Cerati.

Luego de escuchar su versión de “Crimen”, Tiago PZK recibió muchas críticas por la interpretación, y dos meses más tardo habló sobre ello en “Nada que no sepamos” de Luzu TV. “Yo soy mi primer hater, antes que cualquier me critiqué, yo ya me critiqué 30 veces”, comenzó el rapero.

Y luego Tiago se refirió al homenaje a Gustavo Cerati y dijo: “Cometí un crimen cantando ‘Crimen’. Fue complicado porque no ensayé mucho, la verdad. No tengo problema en decir que la cag* o que me equivoqué”.

Tiago PZK habló sobre su homenaje a Gustavo Cerati Foto: instagram/tiagopzk

Tiago PZK agregó: “El autotune se coloca en una nota específica para cada canción, y en ‘Crimen’ hay notas que se van fuera de la escala, entonces hay que poner el autotune en cromático que es libre”. Además, dijo que él debía cantar con la banda para que el micrófono tome solo su voz y no todo el sonido. De todas maneras, se sinceró: “Pero yo también canté para el cu**, y aprendo de esas cosas”.

Tiago PZK estuvo invitado al show de Emilia Mernes en el Movistar arena

Tiago PZK es un gran amigo y colega de Emilia Mernes, y juntos tienen tres canciones: “Rápido Lento”, “Los del Espacio”, y “Una foto RMX”, junto a Nicki Nicole y Mesita. En el primer show de Emilia en el Movistar Arena, Tiago dijo presente y cantaron juntos.