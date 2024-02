Tiago PZK reveló que Bizarrap se enojó con él y contó el motivo: “No era mi amigo”

Tiago PZK es un cantante argentino de 22 años, que inicio su carrera artística a través de batallas de rap y su participación en El Quinto Escalón, pero que luego decidió dedicarle tiempo a sus canciones solistas y en 2019 saltó a la fama con su canción, “Sola” y desde entonces no dejo de crear hits y crecer en la escena internacional.

Actualmente, su carrera se encuentra en el pico y próximo a estrenar su segundo álbum de estudio. En YouTube posee más de 2.100 millones de visualizaciones y en Spotify más de 20.6 millones de oyentes mensuales, que lo ubican en el puesto 289 de los más escuchados de la plataforma.

Tiago PZK y su éxito en plataformas digitales con millones de reproducciones. Foto: instagram/tiagopzk

En esta oportunidad, Tiago se presentó en el programa de streaming, “Ferné con Grego” junto a Grego Rosello, y habló sobre una pelea que tuvo en el pasado con Bizarrap. La anécdota se remonta hace más de 7 años, en la época del Quinto Escalón, cuando Tiago no se había lanzado como solista y Biza recién comenzaba como productor musical.

Tiago PZK habló sobre una pelea que tuvo en el pasado con Bizarrap.

“Yo subí una foto con Biza hace muchos años sin taparle la cara. Biza no era mi amigo en ese momento y un amigo me dijo: ‘che, borrala porque se re encasco’. Yo no sabía quién era Biza de cara en ese momento, sí sabía quién era Biza de los videos, y yo no era nadie ahí. Creo que era al tercer Quinto Escalón que iba”, comentó Tiago.

Tiago PZK y Bizarrap de pequeños Foto: Twitter

Luego agregó: “Se ve que le gustaba como yo rapeaba y me pidió una foto en la fila, re humilde el chabón. Me dijo: ‘te puedo pedir una foto’, y yo le dije que sí, yo no lo conocía. Me meten atrás del escenario y me lo presentan”. Además, comentó que subió la foto para hacer un chiste en Twitter: “cuando el Biza me pidió una foto”.

El controversial pensamiento de Tiago PZK sobre su Music Session con Bizarrap

En la entrevista con Grego Rosello también hablaron sobre la repercusión de su Music Session 48 con Bizarrap en 2021, una canción que la mayoría conoce. Tiago confesó: “Me parecía banana decir ‘Bombona’. Si encaras a alguien diciéndole bombona, ya perdiste”. Además, comentó que con Biza buscaron ayuda de otros artistas, como Louta, para cambiar la palabra por otra.