Mauro sigue en Gran Hermano 2024 y “Cata” apuntó contra “Furia”: “Me voy a enojar”

La nueva salida de Denisse González en Gran Hermano 2024 tuvo un coletazo duro para Catalina Gorostidi antes del veredicto de este domingo. “Cata” se enojó con “Furia” por su festejo cuando Mauro D’Alessio quedó afuera de la placa y le advirtió: “Me voy a enojar”.

La pediatra santafesina se quedó sin palabras luego del anuncio de Santiago del Moro en la 13° gala de eliminación. Juliana Scaglione hizo todo lo contrario mientras su amiga estaba con cara larga, ya que la relación con el gerente de marketing sigue firme a pesar de la pelea del día anterior.

Apenas se enteró de que el jugador de Villa Urquiza se había salvado, la médica de 32 años se quedó atrapada en un silencio incómodo. Después empezó a conversar con otros participantes mientras esperaban el resultado de la votación final para determinar la continuidad de Denisse o Damián Moya.

¿Por qué se enojó “Cata” Gorostidi con “Furia” Scaglione en Gran Hermano?

Mientras se emitía al aire la última tanda de la gala de eliminación de Gran Hermano, “Furia” hizo una broma que puso a prueba la tolerancia de su amiga. “¿Puedo hacerlo yo? Mirá, Cata”, anunció. Luego se llevó la valija de Mauro a uno de los dormitorios para celebrar que se había salvado.

Aunque faltaban unas horas para el cumpleaños de Juliana, la santafesina no le dejó pasar el chiste. Ni bien volvió al living, le dijo: “Dejá de pelearme, boluda, porque me voy a enojar”.

Después de ese chispazo, la pediatra intentó distraerse de la nueva relación de “Furia”. Primero alentó a Darío Martínez Corti, que seguía tenso aunque ya había quedado afuera de la placa. Después incluso se puso hablar de fútbol y recordó el gol salvador de Martín Palermo en las eliminatorias del Mundial de Sudáfrica 2010.

Los resultados de la gala de este domingo no fueron los que esperaba la médica. La noche anterior, “Cata” dijo que no hubiera invitado al gerente de marketing a su cumpleaños porque “se come todo” y no le gustan algunos comentarios suyos. Incluso hizo llorar a Mauro y a Denisse a raíz de diferentes discusiones durante la madrugada.