Se dijeron de todo en Gran Hermano 2024: así fue la tensa discusión entre Emmanuel y Furia

Con todos los ojos posados en el ingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano 2024, Emmanuel Vich y Furia Scaglione protagonizaron una tensa discusión a raíz de la llegada de uno de los “nuevos” participantes del certamen.

“Que se vaya, no lo soporto más. Es un maleducado”, dijo en primera instancia Emma, quien conversaba con Furia. Ella pensaba que hablaban de Alfa, pero la cosa cambió cuando las palabras apuntaban contra Mauro.

Mauro es uno de los nuevos participantes de GH

VIDEO GRAN HERMANO 2024: DISCUSIÓN ENTRE EMMANUEL Y FURIA

“Es un pel*** bárbaro ya te vas a dar cuenta”, aseveró Emma mientras ella lamentaba que ambos se lleven mal. “No es eso, me es indiferente y tiene cosas que no me gustan”, aclaró el peluquero mientras se ataba las zapatillas.

Emmanuel de Gran Hermano protagonizó un cómico momento en la casa. Foto: Redacción Vía Córdoba

Repentinamente, Furia deslizó un insulto que sacó de los cabales a Emma: “A veces sos pel*** vos también. Todo porque no gusta de vos”. Ante este escenario, Emma increpó mientras se retiraba del comedor: “¿Qué me importa eso flaca? ¿Sos ton&% o te haces?”.

Por último, la joven participante analizó: “Una vez que tengo algo con alguien me lo quieren quitar. Listo. Hashtag envidia”.