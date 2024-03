"Emma es re conventillero": dos participantes de Gran Hermano 2024 debatieron sobre el cordobés

Desde hace dos semanas, la casa de Gran Hermano está revolucionada por el ingreso de viejos participantes a través del repechaje como Catalina y Joel, y la entrada de otros nuevos. En este marco, se dio un ida y vuelta de ataques verbales entre Emmanuel, el participante cordobés, y Cata.

En medio de una dinámica, se dijeron de todo. Cata lo trató de falso, mientras que Emma Vich dijo que no la bancaba. A partir de allí, toda la casa se tensionó.

LA “DOBLE MORAL” DE EMMA Y LOS COMENTARIOS DE SUS COMPAÑERAS

En una charla entre Furia y Catalina, Emma fue el protagonista, quien acusó a Furia de robarle un vaso durante la fiesta de los viernes. Ante esto, Furia enojada dijo: “Es un forro. Es mi amigo, pero a veces no sé”. Catalina respondió: “Creo que vos sabes mejor que nadie que Emmanuel es falluyo, pero como te hace bien, está perfecto”.

“Emma tiene un problema, es re conventillero”, afirmó Furia. “A mí me gusta recaudar información, pero si me tengo que callar, me callo”, agregó.