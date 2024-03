El durísimo cruce en Gran Hermano 2024 entre Emmanuel y Joel: “Hiciste la gran Licha”

A poco más de 24 horas de una nueva gala de eliminación de Gran Hermano 2024, Emmanuel Vich y Joel Ojeda protagonizaron un durísimo cruce en frente de todos en la casa. El oriundo de Lomas de Zamora criticó al líder de la semana por no haberlo salvado.

El de Lomas de Zamora encaró al cordobés, pero no para darle un beso, sino para criticarle que no lo bajó de la placa de nominados. Cabe recordar que, en su lugar seleccionó a Martín Ku y la nómina quedó compuesta por cinco personas.

La placa de nominados en Gran Hermano 2024 quedó conformada por: Sabrina, Bautista, Joel, Nicolás y Catalina. Foto: Instagram

“Si me quedo agarrate, vengajoe”, anticipó Joel, quien atendió el teléfono rojo y recibió inmunidad para la próxima semana, en caso de salvarse este domingo 10 de marzo. Emma le respondió: “No te traicioné, pero tomo tu amenaza”.

VIDEO GRAN HERMANO 2024: DURÍSIMO CRUCE DE EMMANUEL Y JOEL

Ante este escenario, Joel criticó: “Hiciste la gran Licha, me fuiste a decir cualquier boludez cuando me mandaste a placa, me decís que querías que los del repechaje se vayan y listo. Me rompe los huevos”.

Vich se defendió, le hizo decir que es de los del “repechaje”, analizó el juego poco arriesgado de Joel y pidió que lo entiendan.