El “palo” de Emmanuel hacia Agostina tras su salida de Gran Hermano 2024

Luego de su escandalosa y polémica salida de Gran Hermano 2024, Agostina fue criticada por usuarios en las redes sociales y parte del panel que analiza el reality. Pero dentro de la casa, Emmanuel le tiró un “palo” que no pasó desapercibido.

GRAN HERMANO 2024: EL “PALO” DE EMMANUEL PARA AGOSTINA

La ex policía decidió abandonar el reality por voluntad propia luego de protagonizar fuertes enfrentamientos con Furia. “Me niego a seguir viviendo con una persona que me amenaza de muerte”, repudió la exparticipante.

Aseguran que Agostina dejó Gran Hermano Foto: gentileza x/fedeebongiorno

Los participantes que siguen en carrera por el premio mayor de Gran Hermano hablaron sobre la mujer que tuvo una crisis nerviosa. El peluquero cordobés no dejó pasar la oportunidad y recordó una escena que vivió con Rosina.

“Ay encima Rosi vos le prestaste tu coso para ir a la cena, lo tenés que lavar con palo santo amichi”, dijo el el peluquero en alusión a una prenda de ropa que Beltrán le había dado en una cena reciente. El comentario provocó la risa de los usuarios en las redes sociales y recordaron: “Emma es un meme andante”.