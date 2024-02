“Emmanuel es un meme viviente”: la repercusión de un momento que protagonizó el cordobés en Gran Hermano 2024

En medio de una prueba que consistía atrapar bombuchas llenas de agua sin que se rompan, Emmanuel de Gran Hermano protagonizó un inesperado momento. Todo quedó registrado por las cámaras del reality y el video no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

VIDEO DE GRAN HERMANO 2024: EL INESPERADO MOMENTO QUE PROTAGONIZÓ EMMANUEL

Mientras Furia lanzaba una bombucha por encima de una red, sus compañeros gritaron: “Amortiguá, Emma”. En eso, el globo estalló en la cara de Emmanuel, lo cual causó mucha repercusión en X (exTwitter).

“No puede ser. Emma es un meme viviente”, escribió una usuaria. “Me identifico con Emmanuel en la vida”, publicó otra. “Emma es todo lo que Florencia quiso ser y no pudo”, dijo otro usuario.