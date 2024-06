Coti Romero dio detalles sobre su relación con Nacho Castañares: “Yo soy muy noviera...”

Coti Romero es una modelo e influencer argentina de 22 años, y Nacho Castañares es un joven influencer y streamer argentino. Ambos saltaron a la fama, tras su participación en Gran Hermano 2022-23, y desde entonces, se instauraron como celebridades de la televisión argentina con diferentes trabajos en los medios.

Actualmente, Nacho Castañares tiene 1.7 millones de seguidores en Instagram, es conductor de “Fuera de Joda”, el programa de streaming de Telefe, y panelista de “La noche de los exs” (Telefe). Mientras que Coti Romero tiene más de 2.7 millones de seguidores en Instagram y suele ser panelista de las galas de Gran Hermano 2024.

La relación de Coti Romero y Nacho Castañares Foto: Gentileza

En febrero comenzaron los rumores de que Coti y Nacho estaban iniciando una relación amorosa, ya que se filtró un video en el que parecía que se estaban besando. De todas maneras, ambos negaron ello, pero los rumores no cesaron. Luego, de cuatro meses, la periodista, Laura Ubfal afirmó que los exhermanitos estarían teniendo una relación.

En esta oportunidad, Coti Romero habló con “LAM” (América) y brindó detalles sobre su relación con Castañares. “Tiene relindos ojos. Es buena gente y eso lo hace más lindo”, dijo Coti sobre Nacho, pero aclaró que no sabría decir si es una persona sensible porque no lo conoce tanto.

¿Qué pasa entre Nacho Castañares y Coti Romero?

“Nos cruzamos en jodas y anda bien”, agregó y realizó una descripción de Nacho: “Buena gente, es lindo, fachero, divertido, copado, segundero, es inteligente”, y cuando le preguntaron si besa bien, respondió entre risas que no sabe. “Tiempo al tiempo, todo cae sobre su propio peso. Estamos en la época en la de no rotular nada, a mí no me gusta eso, pero somos personas libres”, agregó Coti.

“A mí me encanta, soy muy noviera, pero no encuentro a nadie”, explicó Coti sobre su relación actual. Luego, desmintió ser ella la que llegó a Telefe en el auto de Nacho Castañares y agregó: “Pudo haber sido un auto que me mandó la producción, hay muchos autos iguales. Yo tenía uno igual que el de él”.

La opinión de la Tora Villar sobre los rumores de relación entre Nacho Castañares y Coti Romero

En “La noche de los exs” (Telefe), Robertito Funes Ugarte, el conductor del programa, le pregunto a la Tora Villar, expareja de Nacho Castañares, sobre los rumores de romance que tiene actualmente Nacho, y ella respondió: “No sé, es mi compañero laborar y nada más”.