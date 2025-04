El impactante “reencuentro” que tuvo Nico Vázquez con Santi, su hermano fallecido, en el día de su cumpleaños

El paso del tiempo no borra el dolor, pero sí transforma la manera de recordarlo. Nicolás Vázquez volvió a abrir su corazón en una fecha muy especial: el cumpleaños de su hermano Santiago, quien falleció en 2016 en Punta Cana por una miocardiopatía hipertrófica. Con un emotivo mensaje en redes sociales, el actor lo recordó con amor y dejó en claro que el vínculo entre ellos sigue intacto, más allá de la distancia.

Cada 31 de marzo, Nico le rinde homenaje a su hermano con fotos, palabras cargadas de emoción y el recuerdo imborrable de los momentos compartidos. Este año no fue la excepción.

El mensaje de Nico.

A través de su cuenta de Instagram, publicó varias imágenes junto a Santi y escribió un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Feliz cumple, San. Seguimos juntos y así será. Siempre juntos, espalda con espalda, corazón con corazón”, expresó el actor, dejando en evidencia la profunda conexión que los une.

El vínculo inquebrantable de Nico Vázquez con su hermano fallecido

A lo largo de los años, Nicolás habló en varias oportunidades sobre el difícil proceso de atravesar la pérdida de su hermano. Sin embargo, siempre resalta que el amor y los recuerdos son más fuertes que la ausencia.

Santi y Nico de pequeños.

En su posteo, también agradeció la compañía y protección que siente desde otro plano: “Gracias por guiarme, cuidarme y estar con nosotros en cada momento. ¡Te amo!”. Su hermana, Soledad Vázquez, también se sumó al homenaje con un sentido mensaje en redes: “Otro cumple a la distancia, ¡te amamos San! Gracias por enseñarme lo que es el amor infinito”.

Las fotos que compartió el actor.

La señal “desde el más allá” que recibió Nico de su hermano en el momento justo

Pero el mensaje de Nico no terminó ahí. En una historia de Instagram, compartió un episodio que vivió mientras caminaba por la calle, y que él sintió como una señal de su hermano.

“Recién venía caminando y, como siempre, conversaba con mi hermano. Hoy un poco más, porque es su cumpleaños. Recordaba momentos, sonreía con algunos recuerdos, y aunque sé que siempre está conmigo, muchas veces le pido que me mande alguna señal”, relató.

La señal de Nico.

Lo sorprendente ocurrió cuando una mujer se le acercó con su hijo pequeño para pedirle una foto. “Me dijo que me conocía por Casi Ángeles y que me miraba en YouTube. Me pidió una foto, a lo que accedí, y en ese instante, justo cuando pensaba más que nunca en mi hermano, le pregunté cómo se llamaba el niño. Me dijo Santi. No pude evitar emocionarme”, contó.

Santi los casó a Nico Vázquez y Gime Accardi.

Conmovido por el momento, le pidió un abrazo al nene y le explicó lo especial que era ese día para él. “En ese abrazo, no solo lo estaba abrazando a él. Fue un hermoso momento para compartir con ustedes. Son señales que están ahí, pero a veces estamos tan atrapados en la rutina que no las vemos o no nos detenemos a sentirlas”, reflexionó.

Finalmente, cerró su mensaje con unas palabras que emocionaron a sus seguidores: “De corazón les digo que nuestros seres queridos siguen con nosotros, aunque sea desde otro plano. Nunca pierdan la fe”.