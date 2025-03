¿Se separaron? Gime Accardi se sinceró sobre su crisis con Nico Vázquez: “Te replanteás la vida...”

Gimena Accardi y Nico Vázquez son una de las parejas más queridas del espectáculo argentino. Con casi 18 años de relación, su historia ha sido seguida de cerca por sus fanáticos, quienes los ven como un ejemplo de amor y compañerismo. Sin embargo, la actriz rompió el mito del “romance perfecto” y dejó claro que, como cualquier pareja, han atravesado momentos difíciles.

Así es la casa del famoso matrimonio de actores.

En una reciente entrevista en Bondi Live, Gimena sorprendió al sincerarse sobre las discusiones que ha tenido con el productor teatral y reveló cuál es el motivo que más peleas genera entre ellos. La actriz confesó que, aunque el amor y el respeto siempre están presentes, hay situaciones que ponen a prueba su paciencia.

Gimena Accardi habló sobre su crisis amorosa con Nico Vázquez

Mediante el programa, Ángel de Brito le preguntó sobre su vínculo con el actor: “¿Te separaste alguna vez de Nico?”, y ella, rápidamente, respondió: “No, tuvimos una mini crisis de literal 4 días”. Respecto a lo sucedido, añadió: “Nico lo ha contado también, estuvimos en habitaciones separadas. No te hablás por una semana y medio que te replanteás la vida”.

“Él es el que afloja, es ascendente en cáncer, es sensible, romántico, madre de tribu, proveedor. Yo soy mucho más dura, tengo ascendente en capricornio, más distante, fría, pero él es amoroso, por eso nos equilibramos muy bien”.

Luego de revelar dicho conflicto del pasado, agregó: “No somos la pareja perfecta. Odio que digan eso, no me gusta porque somos como cualquier otra pareja, lo que pasa es que son tantos años juntos...”, comenzó diciendo Accardi.

También, explicó que los mayores roces surgen cuando trabajan juntos, como en su última obra, donde él tuvo un rol completamente directivo: “Siempre hemos peleado más trabajando. En este proyecto (En Otras Palabras) me sorprendió porque era donde él dirigía 100% y fue donde mejor nos llevamos. A veces me pasa que no estoy del todo de acuerdo con algunas cosas del personaje, pero en esta lo hizo tan bien que coincidimos en todo”.

Con estas declaraciones, la actriz dejó en claro que, aunque el amor entre ellos sigue siendo fuerte, el ámbito laboral puede ser un desafío en su relación. A pesar de los desencuentros, el respeto y la admiración mutua parecen ser la clave para superar cualquier obstáculo.