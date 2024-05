¿Ladrona? Coti Romero acusó a Camila Lattanzio de robarla y mostró todas las pruebas

Coti Romero fue una de las concursantes de Gran Hermano edición 2023 y que generó polémica tanto dentro como fuera de la casa, y es que su paso por distintos programas televisivos le abrieron el paso para que la influencer sacara a la luz su fuerte personalidad y se instalara como una figura mediática muy reconocida.

Coti Romero Foto: instagram

Y lejos de ser esta ocasión la excepción, la joven protagonizó un nuevo escándalo luego de publicar una serie de capturas en su canal de difusión de Instagram para denunciar gravemente el robo que sufrió por parte de Camila Lattanzio y su hermana.

Body total denim y ultra escote: Coti Romero de Gran Hermano encendió Instagram y mostró su tatuaje más oculto Foto: instagram

“Quería hablar con vos de algo que pasó cuando estuvimos en tu casa. Se me perdieron unas cosas, también a mi hermana y a Agus, mi amiga. Eran cosas que estaban en un bolso cerrado. Jamás las saqué de ahí y luego las tenían en fotos con Puma y no me gusta eso”, escribió tajante en el mensaje, adjuntando pruebas de que su amiga había utilizado las mismas prendas que ella había extraviado.

Coti Romero acusó a Camila Lattanzio de robar su ropa. Foto: web

Cuál fue la contundente respuesta que Camila Lattanzio le dio a Coti Romero

Seis meses después de haberse realizado el primer reclamo, la ex participante le envió un mensaje para contestar a su acusación: “Hola Coti. Ahora que estás más instalada y tranqui después de todo lo que pasó, te quiero dejar tu ropa que tengo hace un montón en mi casa, obviamente no se usó y está guardada desde aquella vez que te dije. Ya me enteré de todo lo que hablaste e inventaste de mí y no quiero tener más relación. Porfa, mandame la dire o algún lugar donde te pueda mandar las cosas, beso”.

Coti Romero mostró las pruebas de que fue robada. Foto: Web

Y con indignación, Coti compartió el mensaje que le llegó con nuevas pruebas de que su ex amiga mentía, ya que mostró otras fotografías en las que se lucía con la ropa que aparentemente le robó, y escribió: “Solo dejo esto acá porque no necesito mentir, siempre me han tratado de mentirosa, pero sinceramente siempre muestro todo. Cierro esto acá. Me parecía que tenía que contarlo porque estas cosas no se hacen”.