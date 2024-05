Body total denim y ultra escote: Coti Romero mostró su tatuaje más oculto

Coti Romero es una de las influencers más populares del momento. La joven correntina tiene un carisma único que la convierte en protagonista en cada proyecto nuevo que emprende. Marca tendencia con cada una de sus publicaciones y ninguna novedad del mundo de la moda se le escapa.

Body total denim y ultra escote: Coti Romero de Gran Hermano encendió Instagram y mostró su tatuaje más oculto

Tiene un estilo propio que causa furor en cada uno de sus fans y combina los estilos a la perfección. Tras su paso por la casa de Gran Hermano saltó a la fama y tomó gran popularidad. Los looks osados y sensuales son los preferidos de ella para lucir.

Coti Romero Foto: instagram

Coti logra conquistar la mirada de todos y siempre sorprende con outfits muy jugados. En esta ocasión no fue la excepción y deslumbró con un conjunto de prendas muy sensuales.

La exhermanita posó con un infartante body total denim ultra escotado. La rubia cosechó suspiros y dejó sin palabras a sus fans. La joven mostró mucha piel y reveló uno de sus tatuajes más ocultos en una de sus piernas.

Para el peinado decidió llevar el pelo suelto, con ondas bien marcadas. Para el maquillaje resaltó su mirada con delineado negro para los ojos y lápiz labial en color rojo pasión.

Coti Romero enamoró corazones con un look total denim

Coti Romero despliega sensualidad a cada paso que da. Nunca pasa desapercibida y sabe a la perfección como capturar miradas. Su estilo es único y siempre va por más.

Coti Romero revolucionó Instagram con un body de jean ultra sexy y osado. Los likes no tardaron en llegar y sus fans alucinaron con el look elegido por la ex participante de Gran Hermano.