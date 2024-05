Coti Romero prendió Instagram con un body negro y mucho cuero

Coti Romero, quien se convirtió en una de las revelaciones del reality de Telefe, comparte su día a día con sus fans a través de las redes sociales. Además de mostrar sus proyectos laborales, la influencer también suele publicar fotos de sus outfits y compras.

Coti Romero Foto: instagram

Fiel a su estilo audaz y moderno, Coti Romero volvió a encender las redes con una serie de fotos en lencería negra que se viralizaron rápidamente. La ex participante del reality lució un body negro con cuello 3/4 y cinturón, que combinó a la perfección con una maxi campera de cuero del mismo color.

Coti Romero Foto: instagram

Para completar el look ultra sexy, Coti Romero optó por botas negras altas con hebillas y guantes, todo en la misma tonalidad. Las fotos de la influencer cosecharon miles de likes y comentarios, donde sus seguidores elogiaron su belleza y su estilo único.

Coti Romero Foto: instagram

Sin dudas, Coti Romero se ha convertido en una de las figuras más populares del momento, y no deja de sorprender con sus looks y su personalidad arrolladora.

Coti Romero Foto: instagram

¿Qué se hizo Coti Romero en la cara?

Cansada de las críticas negativas que recibía por su nueva apariencia, la ex Gran Hermano decidió salir al cruce en las redes sociales y aclaró qué retoques estéticos se ha realizado. Así fue que Coti Romero se convirtió en tema de debate en Twitter luego de que se observara una notable diferencia en sus dientes y boca. Ante la repercusión, Coti Romero decidió utilizar la misma plataforma para poner fin a la polémica con un contundente mensaje.

Coti Romero Foto: Instagram

“Chiquis, dejen de preocuparse por mí, no me hice nada del otro mundo”, comenzó su mensaje, buscando tranquilizar a sus seguidores que la conocieron y apoyaron durante su paso por el reality de Telefe. A continuación, Coti reveló que se ha aplicado ácido hialurónico en los labios, una práctica habitual entre las celebridades. “A.H. en los labios -que se va en menos de 1 año y es natural- y no me voy a hacer nada más”, aclaró.