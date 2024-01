Camila Lattanzio denunció un intento de secuestro: “La situación más fea de mi vida”

Camila Lattanzio comenzó a hacerse conocida gracias a su participación en la edición de Gran Hermano 2022. La joven ingresó al reality show luego de dos meses y medio de haber comenzado el programa y revolucionó la casa con su personalidad. Sin embargo, pudo recorrer poco camino dentro.

Tras su salida, la cantidad de seguidores en Instagram comenzó a hacerse cada vez mayor hasta conseguir formar una comunidad de más de 720 mil fanáticos. En las últimas horas, su nombre volvió a resonar en Twitter e Instagram, ya que denunció que habían intentado secuestrarla y la noticia dejó a todos sorprendidos.

Camila Lattanzio durante un debate en Gran Hermano. Foto: Google

La denuncia de Camila Lattanzio tras un supuesto intento de secuestro

“Hace un rato pasé la situación más fea de mi vida”, escribió Camila en sus historias. En la imagen se la ve a Lattanzio con un cigarrillo en la mano y mirando hacia un costado. “Recién caigo de la situación, pero me intentaron secuestrar en un Uber”, continuó.

La denuncia de Camila Lattanzio. Foto: Instagram

“Tengo un viaje de Ituzaingó a Palermo todos los días. Me tomé un Uber para ir al canal y el conductor se desvió del viaje y no me dejaba salir”, explicó la joven y agregó: “Tengan cuidado y siempre estén atentos. Yo por suerte estoy pilla siempre, pero en una de esas podía salir mal”.

“No tenía batería (en el celular) y la única opción fue tirarme prácticamente del auto”, aseguró Camila y concluyó: “Ya estoy bien, pero ahora tengo miedo hasta de estar sola”.

Un usuario de Instagram salió a desmentir a Camila Lattanzio

La situación se dio en historias de Gossipeame, una cuenta de chimentos que compartió la situación que vivió Camila. “Mucha gente dudando de Cami, como que siempre le pasa de todo… pero esto no es un dato menor”, escribió Pochi, la dueña de la cuenta que compartió el mensaje que le dejó un seguidor.

Un usuario de Instagram desmintió a Camila Lattanzio. Foto: Instagram

“Uber tiene un sistema que, si el auto se desvía del camino que les da Waze, les cae un patrullero para seguridad de ambas partes”, explicó el usuario de Instagram. “Mi viejo es Uber y la otra vez se tuvo que desviar porque le pidieron ir a un cajero y le cayó el patrullero”, aclaró el seguidor.