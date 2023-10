Pelea de “hermanitas”: Juliana Díaz y Camila Lattanzio se cruzaron y se dijeron de todo

Lejos de la buena onda que mostraban en el reality Gran Hermano, Juliana Díaz y Camila Lattanzio terminaron su amistad de la peor manera. Luego de que Maxi Giudici, ex novio de la venadense, terminara internado por una supuesta sobredosis de Clonazepam, el escándalo entre las “hermanitas” explotó con acusaciones cruzadas de infidelidades, propuestas sexuales y cámaras ocultas.

Lattanzio, que acaba de lanzarse como cantante, quedó involucrada en una fuerte polémica con el cordobés y la venadense, luego de que “Tini” deslizara que la relación entre ellos terminó cuando encontró chats sospechosos y subidos de tono de su ex con Camila. En su defensa, la rubia aclaró que Maxi intentaba seducirla y ella lo rechazó.

Camila contó cómo Maxi Guidici intentó seducirla

“El que me tiró onda fue él, no es que yo lo agarré. Yo fui buena amiga (con Juliana) y dije ‘me alejo’, lo bloqueé, lo restringí de todos lados. El mismo día que pasó todo, él me mandó mensajes puteándome, diciéndome que era todo mi culpa”, relató la joven cantante.

¿cómo fue la discusión entre juliana y camila?

Las cosas no quedaron ahí. Las participantes se encontraron en un programa televisivo relacionado con el ciclo Bailando 2023, del que Juliana es participante. Allí, se lanzaron todo tipo de acusaciones cruzadas.

“El problema no es que Maxi le haya tirado los perros. El problema es que ella dice que yo se lo conté a los medios, cuando fui la primera persona que le dijo ‘por favor, negalo’. Fue después del intento de suicidio de Maxi”, comenzó diciendo Juli.

Lattanzio contraatacó y contó que todo comenzó en un asado, donde Maxi le dijo que era su tentación y le propuso hacer un trío con Juliana. “Me tiró el comentario del trío pero vos me lo habías tirado antes en el cumpleaños de Mora”.

A lo que la “Tini” de Gran Hermano aclaró: “Yo le conté a ella que con Maxi queríamos hacer un trío. No con vos. Habrás tomado mucho fernet esa noche, no me gustás. Nunca tendría un trío con vos”.

Cami aseguró que ella fue quien los rechazó y volvió a disparar contra la participante del Bailando: “Yo fui la que te dije que no. Vos entraste en el baño y me lo dijiste. Vos ese día te comiste dos minas”, reveló Camila.

“Maxi lo sabe y no tiene problema que chape con minas. No tergiverses las cosas. No me gustás, perdón que te lo diga. No me atraés ni un poquito”, retrucó Juliana.

Camila lattanzio aseguró que tiene un video comprometedor de juliana y maxi

La cantante cerró la discusión aclarando que tiene un video comprometido de la pareja “que puede arruinar muchas cosas” y aseguró que quien se lo envió fue el propio Maxi. " Por eso digo, ojalá no hablen más de mí y no me metan, porque si muestro este video...”, sentenció.