Camila Lattanzio contó su verdad, tras los rumores de romance con Maxi Giudici: “Es una bajeza”

Camila Lattanzio es una de las exparticipantes de Gran Hermano que aumentó su fama luego de salir del reality. Con su simpatía y carisma logró ganarse un lugar en el corazón de los fanáticos del ciclo televisivo.

La famosa está muy presente en sus redes sociales y desde allí comparte con sus miles de seguidores más detalles de su vida. Pero en las últimas horas, su nombre comenzó a sonar en los medios de comunicación luego de que la periodista Marcela Tauro anunciara de que Juliana Díaz de Gran Hermano se separó de su novio porque le encontró mensajes con Camila.

Camila Lattanzio Foto: Google

A raíz de este hecho, Maxi Giudici, el exparticipante de Gran Hermano que es noticia en las últimas horas por el difícil momento de salud que atraviesa. Camila decidió realizar su versión de los hechos y, además, habló de la importancia de la salud mental, al igual que otros exparticipantes del reality.

La versión de Camila Lattanzio luego de ser señalada como la tercera en discordia entre Maxi Giudici y Juliana Díaz

La exparticipante de Gran Hermano realizó un extenso posteo en el que se sinceró con sus seguidores: “Primero, antes que nada, quiero brindarle todo mi apoyo y solidaridad a Maxi y también a Juliana por la situación que están pasando. Todos sabemos que es un tema delicado”, expresó.

Luego, agregó con enojo: “Segundo, me parece una bajeza total que involucren a cualquier persona sin importar las consecuencias de lo que esa persona pueda sufrir”.

Camila Lattanzio contó su verdad, tras los rumores de romance con Maxi Giudici Foto: instagram/camii_lat

“Yo no tengo nada que ver con la separación y las cosas no son como dicen. Pero tranqui, yo ya voy a contar todo bien. La salud mental es muy importante y sabemos que es un tema muy delicado. Pero a mí no me gusta que me ensucien y menos con estas cosas”, sostuvo Camila Lattanzio.

Por último, agradeció a sus fanáticos por el cariño: “Gracias a toda la gente que me apoya y me tira buena onda y sabe cómo soy. Los amo y, ante todo, respeto”.