Escote profundo y al cuerpo: el impactante look de Juliana Díaz para divertirse con amigas

El presente de Juliana Díaz es una montaña rusa de emociones. Tras separarse de Maxi Giudici, vivió duros momentos acompañando a su ex pareja en su recuperación de una supuesta sobredosis de pastillas. La ex Gran Hermano decidió relajarse este fin de semana y salió con amigas a un boliche, luciendo un look muy revelador que dejó boquiabiertos a sus seguidores.

La participante del Bailando sorprendió a sus seguidores con un impactante look súper escotado, compuesto de un body muy revelador con el frente expuesto, short con pantys y sus infaltables bucaneras altísimas.

Para completar el outfit, Juli eligió una cola de caballo súper prolija y maquillaje con impacto en la mirada, uno de sus fuertes a la hora de la seducción.

Juliana dejó suspirando a sus fans Foto: @juuli.dc

Con esto, la “Tini” santafesina dejó muy en claro que volvió a la soltería y, tras protagonizar un picante baile con su pareja del Bailando 2023 Rodrigo Gutta, realizó un vivo de Instagram en el que aclaró la situación.

Juliana Díaz separada de Maxi y viviendo su soltería Foto: @juuli.dc

Mientras disfruta de su estado civil y su presente próspero, la venadense aprovecha los tiempos libres entre ensayos y proyectos para descansar y vivir la noche porteña con amigos. En esta ocasión, decidió visitar un reconocido bar en el que comió sushi y bebió sofisticados tragos.

¿Juliana díaz está saliendo con su bailarín?

En su segunda participación en el Bailando 2023, Juliana y su bailarín eligieron un ritmo muy sensual: la bachata. Para interpretarla, ambos se vistieron de rojo y ensayaron una coreografía muy jugada, en la que hubo mucho roce y “toqueteo”.

La situación no pasó desapercibida para los fans de la influencer, que comenzaron a especular con la “química” entre la pareja de baile.

La santafesina salió rápidamente a desmentir un supuesto amor con Rodrigo y sostuvo que ella tiene una “protegida” para que forme pareja con el bailarín, sin dar más detalles al respecto.