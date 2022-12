Resurgió un video de Emilia Mernes bailando con Neymar: “Lo que se perdió”

Antes de comenzar su romance con Duki, Emilia Mernes fue vinculada sentimentalmente con Neymar Jr. Recientemente, con el furor por el Mundial Qatar 2022, resurgió un video de ambos bailando juntos y los fanáticos no tardaron en comparar al futbolista con el rapero argentino.

El video que se volvió viral en TikTok pertenece a un cumpleaños de Neymar Jr donde Emilia Mernes estuvo presente. En él, ambos bailan muy felices frente a cámara mientras el jugador de fútbol graba con su teléfono móvil.

Rápidamente, los usuarios de TikTok comentaron la publicación y dejaron su opinión al respecto de la ex-pareja: “como vas a perder la oportunidad de tu vida asi hermana, era NEYMAR”

Por su parte, los seguidores del género urbano argentino salieron a defender a su ídolo: “Duki pudo jugar en Barcelona pero Neymar no podría componer Givenchy”

Emilia Mernes, Neymar Jr. y Lizardo Ponce Foto: (Instagram/@emiliamernes)

EMILIA MERNES ENFRENTÓ LAS CRÍTICAS DE SU RELACIÓN CON DUKI

Durante una entrevista en El Flowcast, la cantante de Nogoyá se sinceró y dio su opinión sobre las críticas y los comentarios negativos. “Te da mucha impotencia ver que tantas personas están opinando de tu vida” dijo al respecto.

Duki sorprendió a Emilia sobre en escenario Foto: Mazza

Por último dejó un claro mensaje: “Para mí, mi relación con Duki es una de las cosas más lindas que me ha pasado, entonces me lastima el hecho de que quieran destruirla y yo no voy a dejar que eso pase.”