Nacho Castañares sorprendió a Coti Romero con un romántico pedido: “¿Querés...?”

Coti Romero es una famosa argentina que saltó a la fama tras participar de la edición anterior de Gran Hermano, al igual que Nacho Castañares, quien fue semifinalista, y hoy goza de gran popularidad en las redes sociales y en su faceta como conductor de streaming.

Los exhermanitos decidieron dar una oportunidad al amor, después de varios idas y vueltas en donde dejaban a la vista su atracción, confirmaron su relación, pero sin poner ninguna etiqueta. Con el tiempo, los ex Gran Hermano se fueron enamorando y afianzando su romance.

“Yo, realmente, me enamoré de Nacho y no lo voy a ocultar. Se dio así: antes no pasaba nada y, de un momento a otro, empezamos a compartir un montón de tiempo y espacio”, fueron las palabras de Coti Romero sobre Nacho Castañares en un móvil de LAM.

Coti Romero viajó a su ciudad natal Caa Catí en la provincia de Corrientes para encontrarse con su familia. Sin embargo, Nacho ideó un plan para sorprender a la correntina y hacer un romántico pedido para avanzar en su relación.

Coti Romero y Nacho Castañares muy enamorados Foto: instagram/cotyrommero

Primero, Coti mostró una foto del reencuentro de ellos dos y escribió: “No puede ser, vino”. Pero eso no fue todo, ya que el semifinalista de Gran Hermano tenía un plan especial para la correntina.

El romántico pedido de Nacho Castañares a Coti Romero Foto: instagram/cotyrommero

Sobre un acolchado en su cama, Nacho había desplegado un muñeco de peluche, varios globos rojos, velas y un cartel de cartulina que decía: “¿Querés ser mi novia?”. La foto fue subida por Coti, quien contó a sus seguidores emocionada: “Le dije que sí”.

De esta manera, la pareja inicia su romance formal y son novios. Como el broche de oro al fin de semana, Coti volvió a subir una historia en donde mostró el ramo de rosas rojas que le dejó Nacho, quien no para de sorprenderla y tener gestos románticos.