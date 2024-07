¿Es real o mentira? El video de Expedición Robinson 2024 que se hizo viral en las redes

Expedición Robinson 2024 regresó con mucha más intensidad. Tras su última temporada en 2001, el programa volvió con la conducción de Marley en un paraíso selvático.

“Llega el reality más extremo del mundo. 25 supervivientes se someten a #SurvivorTelefe”, destacó la cuenta oficial de Survivor: Expedición Robinson 2024.

Ahora bien, el programa se encuentra en su segunda semana por Telefe y comenzaron a surgir los primeros rumores. Uno de ellos tiene que ver con la veracidad del programa, dado que un video habría confirmado que no estarían en una isla desierta.

¿Expedición Robinson 2024 es real?

El hecho fue destacado por la cuenta oficial de LAM. Ahí, se destacó cómo en el último episodio se ve una moto pasar detrás de Marley.

“¿No era una isla desierta? ¿Y las motos que pasan atrás?”, detalló la cuenta oficial del programa.

Por el momento, Telefe o la cuenta oficial de Survivor no han comentado al respecto. Asimismo, el fragmento del capítulo aún no está disponible en Disney Plus.

La respuesta del público a Expedición Robinson 2024

Tras la viralización del video, el tweet contó con más de 150 comentarios y 3 mil me gustas. Las frases más destacadas son las incredulidades que brinda Survivor.

Expedición Robinson 2024: qué equipo logró ganar la inmunidad grupal Foto: Telefe

“Todo el programa se ve gente, autos, motos. Hasta cuándo dicen que están en medio de la nada se veían unos caminar por atrás”, “No es una isla desierta donde creen que duerme Marley, que pelo****”, “No se si desierta, pero en las islas hay autos, motos, calles, autopista, aeropuertos”, “El anterior estaba mejor, al menos les salia la barba, estos todos afeitaditos”, destacaron algunos usuarios sobre el video viralizado del reality.

Además de estos comentarios, otros usuarios decidieron fundamentar otras posturas. En este sentido, recalcaron que la moto podría tratarse de la producción o que los participantes eran reubicados a otro lado de la isla más concurrido para los desafíos.

La isla perdió un nuevo superviviente tras el Concejo Tribal. Foto: Agustin Zamora

“Con un poco de imaginación podes pensar que los productores no creo se muevan a pie”, “Pero si hay camarógrafos y productores no van a ir en barco todos los días”, “No es que me crea todo lo que dice Marley, pero él explicó el primer programa que no es el mismo lugar donde hacen las competencias físicas a dónde ellos tienen que dormir y comer, es otra parte de la isla. Se van en lancha hasta ahí”, destacaron otras personas sobre el video.