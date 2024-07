Expedición Robinson 2024: quién fue el tercer eliminado del juego

Expedición Robinson 2024 está más picante que nunca. Luego que el equipo Sur consiguiera la inmunidad, el otro grupo deberá nuevamente sacar a un jugador de la competencia.

“La derrota de la tribu Norte generó conflictos y así lo vivimos en el stream con Nacho y Maru”, destacó la cuenta oficial de Survivor: Expedición Robinson 2024.

Ahora bien, previo a la eliminación, el equipo deberá realizar un reto individual para conseguir la inmunidad individual. Esto, en medio de las tensiones del grupo.

¿Fiorella es mala compañera?

Momentos antes de realizar el desafío, Gabriel expresó que quería irse de la competencia porque se consideraba una carga por sus lecciones. Ahí, sus compañeros lo alentaron al destacar que lo querían.

“Es muy sensible el chico, y tiene una historia muy triste, muy triste toda la espalda que lleva”, expresó Lobo sobre su compañero.

Pese al aliento de algunos integrantes, una persona contaba con otro argumento. Se trataba de Fiorella, quien aseguró que Gabriel era una carga para su equipo.

Fiorella, la participante vegana. Foto: Telefe

“Una persona que tiene un dolor en la articulación, no tiene poder de decisión, no tiene claridad. No, está claro que una persona que se lastima, que tiene un dolor, no es útil”, sentenció la personal trainer.

Así comenzó el episodio del 22 de julio de Expedición Robinson 2024

El capítulo comenzó con una gran tormenta. Debido al fuerte viento, los equipos se mojaron toda la ropa y padecieron de sumo frío.

“En un momento tenía todo mojado y no tenía fuerzas para sacarme la ropa mojada”, destacó Malena, la diseñadora de indumentaria.

Tras esta problemática, los integrantes consideraron que fue una de las peores noches de su vida. Durante la charla, Agustín, Julieta e Inés decidieron abrir su corazón.

“La peor noche de mi vida, que tuve mucha ansiedad, pero mal, nunca me había dado tanta ansiedad, fue cuando me enteré de que el chabón con el que yo andaba, estaba enamorado de mi mejor amiga”, confesó la joven sobre uno de los duros momentos que padeció.

¿Romance destruido?

Desde el equipo Sur, Baltasar recibió una pésima noticia: Martina quiere una relación con él.

“Se habrá ilusionado o pensó otra cosa porque hablamos mucho, porque acá nos shippean”, sentenció la estudiante de periodismo deportivo.

¿Quién ganó el desafío por la inmunidad?

En el equipo rojo se prepararon para el juego por la inmunidad individual. Para ello, los once jugadores se dividieron en dos grupos para hacer el desafío. El que ganara de cada grupo, debían desempatar haciendo una fila de piedras fija. El primero que lo lograba, ganaba el talismán.

Luego de llevarse a cabo el juego, Inés y Tomás tuvieron su mano a mano y ganó la estudiante. Con ese logró, no podrá ser eliminada y tendrá una máquina para afeitarse que compartió con Fiorella.

¿Janet contra todos?

Desde otro punto, Janet estaría teniendo tensiones con el grupo. En este sentido, la integrante estaría disconforme con la manera de organizar del grupo.

En medio de esta situación, Samanta había perdido una prenda y Janet no la ayudó. Al conseguirla en la otra punta de la isla, intuyó que la actriz habría podido hacerlo.

“Para mí se puede hablar con ese duende Janet personalmente. Pero como no habla, no se expresa. Ella aparte niega todo. Entonces, si no hay otra manera que lo diga, es votarla”, expresó la Martina con picardía.

Quién fue el tercer eliminado de Expedición Robinson 2024

Finalmente, de forma sorpresiva, el Lobo fue el tercer eliminado de Expedición Robinson 2024.