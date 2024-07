La fuerte historia de vida que une a dos participantes de Expedición Robinson 2024

Empezó Expedición Robinson 2024 y los 25 participantes que están en el reality buscan sobrevivir a las diferentes circunstancias que se les presentan en la isla desierta. Una nueva edición del programa de televisión que pone a prueba la destreza física y mental de los jugadores.

El juego comenzó y con ello las pruebas físicas, de supervivencia y mentales. Luego de pasar el primer desafío en el que debían mantener el equilibrio en u palo en el mar lleno de olas, allí ganó Samanta y logró la inmunidad en su equipo.

Los participantes se dividieron en dos grupos para convivir y lograr superar las diferentes pruebas extremas que le ayudaran a sobrevivir en la isla. El equipo que no logró pasar el desafío debía votar a uno de ellos para abandonar el juego. El grupo Sur eligió sacar de la competencia Braian.

Se conoció al primer eliminado del reality de Telefe. Foto: Agustin Zamora

La emotiva coincidencia entre dos participantes de Expedición Robinson 2024

La convivencia, las pruebas extremas de fuerza y resistencia física y estar en la intemperie lleva a que entre ellos surjan peleas, amistades y emociones por la historia particular de cada uno. Eso fue lo que pasó en el tercer programa con dos participantes de equipos contrarios.

Cuando Marley recibió a todos los concursantes, Giselle pidió la palabra visiblemente emocionada por el momento. “Te quería interrumpir un segundo, estaba concentrada en el juego antes y no escuché. Yo soy sobreviviente de Cromañón y sé que vos fuiste bombero rescatista y nada, sólo quería abrazarte porque yo estoy viva por vos”, le dijo Giselle a Martín Lobo, integrante del equipo Norte.

El hombre de 53 años se presentó como bombero rescatista que estuvo presente en la tragedia de Cromañón. “En el momento en que dijo que era bombero no caí, estaba tan concentrada en ganar y tan concentrada en el juego que me quedé en eso. Después me cayó la ficha. Por eso, sentí ganas de abrazarlo, de hablar. Me encantaría en algún momento poder charlar con él”, agregó conmovida Giselle mientras se abrazaba con Martín.

“Somos una salvada y un rescatista. Lo mío fue muy heavy porque estaba adelante de todo. Me costó un montón salir. Los bomberos dejaron todo y hay muchos que dejaron la vida por tratar de salvar a otra gente. Ellos tienen una labor tremenda”, cerró ante el aplauso de todos sus compañeros.