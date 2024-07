Expedición Robinson 2024: quién fue el primer eliminado de la competencia

La nueva edición de Expedición Robinson 2024 comenzó con sumos desafíos. En una isla ubicada en Colombia, 25 participantes deberán participar de desafíos extremos para ganar la competición.

“Imagina la vida en un lugar, sin electricidad, pero con mucha energía; sin internet, pero con mucha conexión; sin gas, pero con mucho fuego... El paraíso no es para cualquiera; es para un superviviente”, expresó la promo del reality.

Quién obtuvo el collar de inmunidad

El primer programa de Survivor: Expedición Robinson 2024 tuvo su primera actividad física. La misma, consistía en mantener el equilibrio sobre un palo apoyado en el mar.

Estos son cada uno de los concursantes del nuevo reality de Telefe. Foto: Agustin Zamora

Luego de varios minutos, Samanta logró obtener el collar de inmunidad tras ser la última en mantenerse de pie. Con este premio, no podrá ser eliminada durante el consejo de su equipo.

Qué equipo logró ganar el primer desafío grupal

Tras el triunfo de Samanta, los participantes se dividieron en dos grupos: norte (rojo) y sur (amarillo). Luego de pasar una noche en la selva, debieron realizar una dinámica grupal para obtener fuego.

Así fue el regreso a la argentina del reality de supervivencia. Foto: Agustin Zamora

Las reglas eran sencillas. El grupo, que lograra hacer más llama y quemar cuatro sogas, obtendría fuego para cocinar y ahuyentar algunos insectos.

Luego que ambos equipos quemaran la misma cantidad de sogas, uno logró desempatar: el equipo Norte (rojo).

“Es el momento más emocionante que pude haber tenido en Survivor”, expresó Agustín con sumo alivio.

El terrible momento que padeció Maru en Expedición Robinson 2024

Durante la competición, Maru aspiró mucho humo y tuvo un golpe de calor. Tras acercarse el conductor, la participante expresó su miedo y angustia.

Quiénes son los participantes de Survivor Expedición Robinson Foto: Telefe

“Aspiré mucho humo, se ve que me puse nerviosa. Pensé que era por el asma, pero él me dice que están bien los pulmones. Me asusté por el humo”, explicó la profesora entre lágrimas.

Tras darse cuenta de lo sucedido con Maru, el equipo se acercó para brindarle apoyo. “Mi amor ganaste, tranquila”, destacó uno de los integrantes.

¿Nuevo romance en Expedición Robinson?

Pese a que el equipo amarillo no logró ganar el fuego, Martina habría conseguido un nuevo amor. Se trataría de Baltazar, el integrante más joven de Survivor.

“Estoy viendo si hay alguien. Ya vi a alguien, pero es más chico: Balta. Pero es más chico que yo, pero igual lo estoy conociendo”, explicó la estudiante.

Nuevo comunicado

Luego de pasar una tormenta en la intemperie, los grupos recibieron un comunicado. El mismo, destacaba un nuevo desafío por la inmunidad.

Estos son cada uno de los concursantes del nuevo reality de Telefe. Foto: Agustin Zamora

“Con esfuerzo, unidad y perseverancia, lograrán la victoria en este juego y obtendrá la inmunidad que merecen”, detalló el mensaje.

El equipo que gane el desafío, no deberá presentarse al consejo de eliminación. En caso de perderlo, el grupo deberá eliminar a alguien.

Quién ganó el desafío por la inmunidad

El desafío contaba con dos elementos. Por un lado, se debía pasar por un panel un cofre con una carretilla desarmada. Al lograrlo, debían abrirlo para armar un rompecabezas.

Finalmente, el equipo ganador fue nuevamente el Norte (Rojo). Por tanto, lograron la inmunidad.

Quién fue el primer eliminado de Expedición Robinson 2024

Luego de perder el desafío por inmunidad, el equipo Sur debió ir al consejo tribal para eliminar a un jugador. Con nueve votos en contra, Braian fue el primer integrante en salir de la competencia.