Quién es Agustín, el nieto de Carlos Monzón que participará en Expedición Robinson 2024

Un nuevo reality llega a Telefe. Tras el éxito que gozó Gran Hermano 2024 durante casi siete meses, un nuevo programa de competencias regresará a 20 años de su última edición. Se trata de Expedición Robinson 2024, el reality de supervivencia física y mental.

“Imagina la vida en un lugar, sin electricidad, pero con mucha energía; sin internet, pero con mucha conexión, sin gas, pero con mucho fuego... El paraíso no es para cualquiera; es para un superviviente”, detalló la promo oficial de Expedición Robinson 2024.

La nueva edición del reality, cuyo nombre es “Survivor Expedición Robinson”, contará con 25 participantes. Uno de ellos es Agustín, el nieto de Carlos Monzón.

Agustín, el nuevo participante famoso de Expedición Robinson 2024

El nieto de Carlos Monzón tiene 22 años y nació en Santa Fe, Argentina. Cuando cumplió los 17 años, decidió mudarse a Buenos Aires para convertirse en actor.

Sus primeros pasos en esta profesión comenzaron con “Monzón” la serie biográfica sobre su abuelo. Sin embargo, el proceso de selección no fue fácil, dado que él no contaba con la edad para interpretar la vida del boxeador (considerando que la historia iniciaba durante sus 25 años).

Sin embargo, pese a las complicaciones, logró formar parte de la serie al encarnar a un sobrino de su abuelo, quien fue clave para la historia del boxeador.

“Interpreto a un sobrino de él, que aparece en una etapa clave de su vida, al final de su carrera deportiva. Grabé cinco escenas y fue una experiencia tremenda. Me chocó mucho el día que vino mi mamá al set de grabación, era como verlo a él con su hija”, destacó el nieto de Monzón en una entrevista para Teleshow.

Finalmente, el joven nunca conoció a su abuelo, dado que este falleció en 1995 en un accidente de tránsito. Sin embargo, su barrio le indicó con rapidez la relevancia de su abuelo en la comunidad.

Así fue la presentación de Agustín para Expedición Robinson 2024

“Soy Agustín Monzón, tengo 22 años, recién cumplidos. Soy de Santa Fe. Me anoté en este programa para demostrar realmente quién soy. Me veía en la posibilidad de poder participar en algo así y me volaba la cabeza”, destacó el nuevo participante del reality.