Expedición Robinson 2024: qué pasó con la denuncia contra Marley por presunto abuso de menores

El año pasado salió a la luz una fuerte denuncia a Alejandro Wiebe -más conocido como Marley- a través de Crónica. Luego, esta se realizó ante la Justicia de Misiones. Es que en el contexto de la causa de Marcelo Corazza, un hombre aseguró que el conductor mantuvo relaciones sexuales con menores.

El hombre de Oberá (donde se realizó la denuncia) prefirió no revelar su identidad. En tanto, contó haber estado con una figura de Telefe hace un tiempo atrás. Además, el denunciante reveló detalles en Crónica TV y posteriormente, los medios de comunicación intentaron investigar y recolectar información al respecto.

Habló el abogado del acusante de Marley

Qué dice la denuncia contra Marley

“Era menor y estuvimos con dos amigos más, quería tres chicos, el conductor de Telefe. Piensen en mí, tengo familia, y si le pasa algo, esta gente tiene un poder muy grande y oscuro. Nadie te asegura nada, nadie puede asegurarme que estas personas no me hagan daño”, manifestó el hombre en cuestión que resguardado por una máscara que cubría su rostro.

“La primera vez en una quinta en Exaltación de la Cruz y la otra fue en Pilar”, dijo el testigo. Sin embargo, ese testimonio televisivo, y del cual se dudaba sobre su credibilidad ya que no estaba radicada la denuncia policial, horas más tarde terminó en la justicia.

Ángel de Brito se encargó de difundir por Twitter la denuncia formal del hombre que reservó su identidad y apuntó contra Marley y contra Marcelo Corazza.

La denuncia contra Marley y Marcelo Corazza.

“En el lugar había varios menores de edad, varones, de quienes no sabe la identidad, pero juzga por su aspecto, eran niños. Los nombrados mediáticos, mantenían relaciones sexuales explícitas con los menores. No aportó mayores datos”, continúa la denuncia.

Finalmente, en el mismo descargo de la víctima se lee: “Se aguarda directivas del Juzgado de Instrucción en Turno, Dr. Horacio Heriberto Alarcón, de la Segunda Circunscripción Judicial de la ciudad de Oberá. Se hace constar, que esta persona se hizo presente en la Unidad Regional acompañado del periodista Enrique Ortiz.”

La postura de Telefé tras la denuncia contra Marley por abuso sexual

En aquel entonces, Marley se alejó de las cámaras de televisión. El reconocido conductor bajó su perfil y se tomó un descanso de su trabajo, a pesar del gran éxito que tuvo la cobertura del Mundial Qatar 2022 que realizó con su programa Por el mundo.

Sin embargo, el canal de las tres pelotas comenzó a reincorporarlo lentamente en su programación. En el último tiempo, Marley regresó con Por el mundo y se sumó a la Copa América 2024 con acompañantes de lujo como Jorgelina Cardoso, la mujer de Ángel Di María, Sofía “Jujuy” Jiménez y Damián Betular.

Como si esto fuera poco, el regreso de Expedición Robinson está a su cargo. De esta manera, en medio del escándalo con Marley, la producción debió reeditar varias veces el material y la salida al aire del reality se vio retrasada en varias oportunidades.

Marley y sus primeros viajes con Por el Mundo.

“Yo preguntaba si hay alguna cuestión pendiente con Marley en términos de la justicia, me dicen que queda una cuestión mínima en Provincia de Misiones, si no me equivoco, que todavía la jueza no se ha expedido”, dijo Marina Calabró sobre la causa contra Marley. Finalmente, esta noche será el estreno de Expedición Robinson 2024.