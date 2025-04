Romina Malaspina causó sensación con un look deportivo ultra hot y demostró ser la reina de las tendencias

Romina Malaspina no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Dueña de un estilo único, siempre va por más y sabe a la perfección como capturar la mirada de todos sus seguidores. En Instagram tiene cientos de miles de seguidores.

Romina Malaspina posó en microbikini

La influencer y DJ tiene una impronta que la hace brillar en cada ocasión. Los outfits arriesgados en donde la piel es protagonista son sus preferidos. Sin lugar a dudas, sabe como resaltar y cosechar miles de likes.

La influencer modeló para la cámara y se robó todos los suspiros.

Romina Malaspina compartió su rutina de entrenamiento y sorprendió a todos haciendo ejercicio. Lució un infartante look deportivo que dejó a todos sin palabras y revolucionó Instagram.

Piel al descubierto y red: Romina Malaspina paralizó Instagram con un vestido ultra escotado

La modelo posó con un outfit ultra ajustado que dejó muy poco para la imaginación. La parte superior, un top con breteles con un escote muy profundo. La parte inferior, una mini calza super ajustada al cuerpo. Resaltó su figura y dejó en claro que no duda en arriesgar para ir por todo.

Romina Malaspina.

Complementó el look llevando el cabello atado. Utilizó muy poco maquillaje. Eligió un calzado cómodo. Unas zapatillas deportivas con medias. Un must que no puede faltar a la hora de practicar deportes.

Romina Malaspina encendió corazones con un conjunto de prendas deportivas explosivas.

La DJ y modelo enamora miradas con sus looks arriesgados y llenos de sensualidad. Su estilo no conoce de límites y sabe como captar la atención de todos. La piel siempre es protagonista de sus outfits.

Al desnudo, Romina Malaspina le hizo frente al frío con un look que subió la temperatura

Romina Malaspina publicó un video en donde la podemos observar realizando su rutina de entrenamiento diaria y sorprendió a todos con el infartante look elegido. Mega escote y mucha piel fueron protagonistas en el osado look.