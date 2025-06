Romina Malaspina se metió en el escándalo de la China Suárez y la mandó al frente: “Me harté”

En medio de la nueva ola de críticas que enfrenta la China Suárez por su vínculo con Mauro Icardi, apareció una inesperada protagonista: Romina Malaspina. La conductora y modelo rompió el silencio y reveló un viejo conflicto con la actriz que, según contó, la dejó muy molesta.

Todo surgió durante una charla entre Malaspina y la periodista Majo Martino, quien compartió la información en Infama (América). La historia se viralizó rápidamente y sumó más leña al fuego en torno a la figura de la China.

La influencer modeló para la cámara y se robó todos los suspiros.

La actitud de la China Suárez que enojó a Romina Malaspina

Según relató Majo Martino en el programa, el conflicto entre Malaspina y Suárez se remonta a la época en que la ex Casi Ángeles salía con el cantante Ecko y frecuentaba el ambiente del trap. En una de esas salidas, ambas coincidieron y, en medio de la noche, ocurrió el episodio que hoy volvió a cobrar relevancia.

Ecko y la China Suárez habrían estado juntos.

“La China iba manejando y, de repente, se manchó la ropa con una bebida. Romina, para ayudarla, le prestó un pantalón. Pero no era un pantalón cualquiera: era de una campaña importante que tenía que realizar en esos días”, explicó Martino.

El look deportivo y monocromático de la China Suárez

Según la versión de Malaspina, luego intentó recuperar la prenda y le escribió a la China para pedírsela. Pero la respuesta nunca llegó. “Me harté de la China Suárez. No me devolvió el pantalón que le presté”, habría dicho la conductora a la periodista.