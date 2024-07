La fuerte historia de vida de Samanta de Expedición Robinson 2024: “Volver a nacer”

El pasado lunes 15 de julio volvió Expedición Robinson 2024 a la televisión argentina, el reality de supervivencia que pone a prueba la destreza física y mental de los participantes en una isla desierta. Esta vez con la conducción de Marley y después de estar más de 23 años fuera de la pantalla.

Cada desafío cuenta, el trabajo en equipo, la fuerza y el ingenio son características importantes que deben tener los 25 participantes que ingresaron al reality. El mismo se grabó hace un año en una isla en Colombia, donde la naturaleza y el ambiente son bastantes hostiles para sobrevivir.

En la primera semana hubo 2 eliminados, uno al segundo día, ya que su equipo perdió y entre ellos votaron a Braian para que dejara el juego. A su vez el participante había manifestado que extrañaba a su familia.

Otra de las eliminadas fue Maru, la docente del grupo rojo, si bien ellos ganaron en tres oportunidades, en el último desafío semanal perdieron y debieron votar a uno de los suyos para que dejara el reality. Samanta fue la jugadora que ganó inmunidad en la primera semana y pertenece al equipo amarillo.

Samanta de Expedición Robinson 2024 Foto: Instagram

La historia de vida de Samanta de Expedición Robinson 2024

En un momento del programa contó el motivo que la llevó a participar: “Vengo del campo, del barro, de la calle de tierra y me encanta todo eso, me encantan las experiencias nuevas y los desafíos”.

Samanta tiene 27 años y es oriunda de Aldea Protestante, un pueblo de 700 habitantes de la provincia de Entre Ríos. “Hago modelaje, actuación y canto. Tengo mi marca de ropa y mi local de ropa”, contó sobre su trabajo.

Sin embargo, Samanta explicó el fuerte motivo detrás de su participación en el programa de supervivencia: “Para mí es una segunda oportunidad porque tuve un accidente de ruta donde no recuerdo nada, simplemente me desperté en el hospital, me quebré en tres básicamente y fue como volver a nacer”.