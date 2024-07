Expedición Robinson 2024: quién fue la segunda persona eliminada de la competencia

Expedición Robinson 2024 está por culminar su primera semana y ya hubo un eliminado, casi accidente, revelaciones y disputas por chismes.

“La verdad que estoy muy molesta con Giselle porque me está haciendo quedar muy mal con el grupo (...) estoy muy decepcionada en ese sentido”, destacó Eugenia sobre la actitud de Giselle contra ella.

Ahora bien, para este 18 de julio, se disputará el desafío que otorgará la inmunidad. Por tanto, ambos equipos deberán dar todo su potencial para evitar el consejo tribal.

El emotivo momento de Giselle y el Lobo por Cromañón

Al comenzar el episodio, el equipo del Norte comenzó a reflexionar sobre la tragedia Cromañón, que provocó la muerte de 194 personas. Ahí, Lobo expresó el pesar que sentía por ese suceso.

“Giselle, la verdad me sorprendió y me dio muchísima pena. Porque más allá del trabajo de bomberos, que nos capacitan para eso, no deja de ser casi 200 chicos sacados de un boliche de todas las edades, vivos o muertos como los sacamos, es fuerte”, expresó el rescatista de Expedición Robinson 2024.

¿Una baja importante en el equipo rojo?

Pese a los recuerdos, el cansancio extremo por los juegos empezó a generar consecuencias entre los jugadores. Este fue el caso de Juan Pablo (equipo norte), quien estaba con mucha tos y fiebre.

“En el Norte están preocupados porque pueden perder a uno de los más fuertes del equipo. El médico evalúa si Juanchi está en condiciones de seguir”, relató el conductor.

Luego de algunas evaluaciones, el abogado y comerciante logró pararse y tomar algo de agua. Por tanto, podría continuar en Survivor: Expedición Robinson 2024.

Comunicado de Expedición Robinson 2024

Los equipos recibieron un nuevo comunicado, que definiría el juego por la inmunidad: “Llevar a buen puerto puede trarles inmunidad en el mar abierto”.

En qué consiste el juego por la inmunidad

El juego por la inmunidad requería de fuerza. Cada integrante del equipo debía cargar diferentes bolsas por una pasarela. Luego de ello, un nadador debía enganchar una pasarela con otras 20 bolsas para así agruparlas, subir y tocar una bandera.

Al comenzar el juego, el equipo Sur sobrepasó al Norte por mucha ventaja. Esto, debido a que el otro grupo estaba muy cansado y sufrieron algunas bajas como la de Maru e Inés.

Esto provocó que el equipo Sur ganara su primer desafío. Por tanto, el Norte debió ir al consejo tribal para eliminar a uno de sus integrantes.

Disputas en el grupo Norte

Tras perder, Julieta le comentó al grupo que Inés apostaba para votar por Fiorella. Esto generó problemáticas en el equipo, dado que se creía que había apoyo entre los integrantes.

Ante la disyuntiva, todos los integrantes se sentaron a discutir los votos. Ahí, Fiorella expresó su descontento con Inés, generando una gran discusión.

Fiorella, la participante vegana. Foto: Telefe

“No voy a entrar a detalles, pero estás confabulando y no me cabe. Sentí como que te embanderas en algo que no tienes que me embanderas y la quieres embanderar a ella con un discurso con una gordofobia espantosa”, sentenció Fiorella con fuerza.

Quiénes son los participantes de Survivor Expedición Robinson Foto: Telefe

Inés se sintió indignada con la postura de Fio. Desde este punto, recalcó que sentía una mayor conexión con Maru que con el resto del grupo. Ahí, Fiorella volvió a increparla al consultarle si había hecho reflexión sobre por qué no encaja en el grupo.

Quién fue el segundo eliminado de Expedición Robinson 2024

Finalmente, con casi todos los votos en contra, Maru fue la segunda eliminada de la competencia. Una de las personas que la votó fue Inés, quien había dicho que no la votaría.