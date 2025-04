Gran Hermano 2025: quiénes quedaron en placa positiva por decisión del público este 3 de abril

Gran Hermano 2025 está en su etapa más álgida. Tras la eliminación de Bati, Santiago del Moro anunció una nueva placa positiva, un modo de votación que le revela a los hermanitos cómo se ven desde el afuera.

Brian fue sancionado por moverse en el Congelados.

Un dato a tener en cuenta es que Gabriela quedó salvada de la placa positiva tras quedar como líder de la semana. Esto lo consiguió luego de atender el teléfono rojo. “Quien atienda el teléfono es la líder de la semana y zafa de placa”, explicó Santiago del Moro.

La fuerte disputa entre Eugenia con Ulises

Previo a conocer quiénes quedaron en la placa, Eugenia se enfrentó a Ulises y Chiara. Luego que el cordobés apuntara contra Santiago por no brindar “show”, la santiagueña salió en su defensa. “Vos te sientes experto en show y Santiago no. Vos dices que sos transparente, pero sos falso”, sentenció.

“¿Esto es la conducción del programa o la abogacía del Tridente?“, le retruco el cordobés, a lo que Eugenia sentenció: ”Yo simplemente tomo las palabras, usted no sabe qué decir, hablar arriba del otro es fácil porque no sabes qué decir. Cuando te dejan en jaque te vas. A Santiago no le dejan hablar".

Después de esta disputa, Chiara salió en defensa del cordobés: “Como es positiva, las plantas se han activado (...) La defensora de pobres, ahora defendés a Santiago”. “Todo porque no me llevo mal con Santiago (...) Y me vienen a decir traidora”, espetó Eugenia.

La pelea dio pie a un fuerte debate en redes sociales. Allí, salieron en defensa de la santiagueña. “Vamos Eugenia. ¡Se tenía que decir y se dijo!“, ”Devoró total, el del interior es un papelón", “Cada vez amo más a Eugenia”, “Eugenia tiene razón, hay algo de Tato que Ulises no soporta y si compartís el pensamiento de Tato inmediatamente sos enemigo de Ulises”, expresaron varios usuarios.

Quiénes fueron los que se salvaron de la placa positiva

Gabriela (por ser líder de la semana)

Eugenia

Chiara

Luz

Selva

Tato

Ulises

Catalina

Quiénes fueron los menos votados de la placa positiva