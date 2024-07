Expedición Robinson 2024: qué equipo logró ganar la inmunidad grupal

Expedición Robinson 2024 es cada vez un desafío constante. Tras pasar más de una semana en la selva, los participantes comenzaron a padecer de algunas situaciones cruciales, como la falta de comida o presencia de insectos.

“Adaptarse o rendirse: los desafíos extremos siguen. Hoy a las 22:30 hs por la pantalla de Telefe y con la conducción de @marley_ok”, anunció la nueva promo de Survivor: Expedición Robinson 2024.

Quién fue el tercer eliminado de la competencia

Después de perder el desafío por la inmunidad, el equipo Norte debió ir al consejo tribal para eliminar a uno de sus integrantes. El elegido por el grupo para abandonar la casa fue Lobo, el exrescatista de 53 años.

“El padre del grupo fue eliminado por el campamento Norte”, anunció el canal oficial del reality.

Esta eliminación generó mucho debate en las redes. Esto, dado que el Lobo era una gran contención emocional para los integrantes y conocía más herramientas de supervivencia.

Martín Lobo, el bombero retirado de Expedición Robinson. (Captura)

“Esta banda de milipilis (me refiero al todos/as) no saben nada. Aguante el Sur”, “Lo sacaron a bomber porque hay una guerra de egos en ese equipo... ¡Más que a competir fueron a llamar la atención (no hablo de todos ojo) hay muchos que si se nota que quieren permanecer!”, “Se la mandaron sacando al que mejor sabia de supervivencia”, destacaron algunos usuarios sobre la eliminación de Bomber.

La extraña dinámica de Janet

El séptimo capítulo comenzó con un alter ego de Janet. Con solo una hoja que cubría su cuerpo y una peluca, la actriz se presentó como Luz de las Flores.

Esto generó suma tensión y miedo entre los participantes. Sobre todo en Mauro.

“Amo a Janet con todo mi corazón, pero lo que pasó recién, me dio un poco de miedo”, destacó el empleado administrativo.

El primer desafío de Expedición Robinson 2024

Los equipos recibieron un gran comunicado “no tendrán que modelar”. Esto definía el primer desafío, que consistía en tener un número en el brazo y generar un orden numérico.

Lo complejo del juego era el movimiento del puente y que los participantes no se debían caer. Sin embargo, valía la pena por el beneficio: almohadas y cubrecamas.

Tras pasar sumos minutos de agonía marcados por el movimiento y las caídas, el equipo norte nuevamente volvió a ganar un desafío con beneficios. De ahora en más, tendrán almohadas y cubrecamas.

Martín, ¿Es Survivor en la vida real?

Luego de ganar el desafío, se conocieron más detalles de Martín. En principio, fue de los primeros en saber prender el fuego sin que se apague.

Sin embargo, el integrante de 35 años impresionó a sus compañeros tras revelar sus hábitos fuera de la competencia. En este aspecto, no usa desodorante y pocas veces se baña.

La historia trágica de amor de Baltasar

Desde otro aspecto, en el equipo Sur, Baltasar se sinceró con Mauro sobre su primer amor. De acuerdo con el joven de 18 años, era una niña de su curso que le decía “la chica de mochial rosa”.

“Yo la conocí porque llegó a mi colegio. Apenas la vi (me enamoré), le decía la chica de la mochila rosa ... Y un día estaba en casa de este mejor amigo y ela vive en barrio y le dije ¿quieres salir a caminar?”, recordó el adolescente.

Pese a querer seguir contando su historia, el joven se quebró y comenzó a llorar. Fue en ese momento cuando Mauro lo consoló al decir que debía seguir adelante y enfocarse en que podrá volver a enamorarse.

Quién ganó el desafío por la inmunidad

Los equipos se volvieron a reunir para disputar el juego por la inmunidad grupal e individual. El mismo consiste en que los equipos deberán sostener una caña.

El equipo que baje un poco el palo, romperá un huevo y perderá el desafío. Por el contrario, el grupo que tenga estable la caña, ganará la inmunidad grupal.

Finalmente, el grupo amarillo ganaron la inmunidad grupal y Malena la individual.