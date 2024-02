Brian, el ex novio de Sabrina de Gran Hermano 2024, volvió a apuntar contra la participante: “No tengo nada que perder”

Sabrina Córtez fue una de las 22 participantes de Gran Hermano 2024, pero que ya quedó fuera de juego. Durante su estadía en el reality mostró una fuerte personalidad y fue protagonista de varias polémicas, entre ellas enfrentamientos, y una relación intensa con Alan Simeone.

La participante oriunda de Mendoza fue muy criticada porque al entrar a la casa más famosa del país se encontraba en pareja con Brian Fernández, como ella describió una relación de muchos años. Sin embargo, su amistad con Alan en la casa, llevó a que su vínculo sea muy intenso y en un momento hubo un fuerte acercamiento entre ellos y momentos íntimos.

Lo que generó polémica en el reality, y entre los fanáticos. Pero no solo eso, sino que cuando salió de la casa, ya que fue la novena eliminada, habló de su relación con Brian y confesó que estaban atravesando una crisis cuando ella decidió ir a Gran Hermano.

Su declaración llevó a que Brian mostrara el último chat que tuvieron y, además, escribió: “Me hubieras comunicado lo que te pasaba en vez de hacer lo que hiciste. Por lo que decís, entiendo que entraste a ver qué te pasaba, pero por las dudas me dejaste afuera esperando y eso habla por sí solo de lo mal que te manejaste”.

Sabrina de Gran Hermano 2024 habló de la charla con Brian Fernández

Luego del cruce entre ambos y de terminar su relación, al parecer, aunque ninguno aclaró. Sabrina estuvo en el programa de streaming “Se Picó” y habló de la charla que mantuvo con Brian cuando salió de la casa.

“La verdad es que hablamos para calmar un poco las aguas... Te soy sincera, ayer en un programa dije que habíamos llegado a un acuerdo, y se calentó porque no pasó”, comentó la mendocina.

“Él quiere continuar en una relación que para mí es incontinuable... Para mí no hay mucho que remar ahí. Yo lo dije: a mí me pasaron cosas con Alan. A mí me parece un montón que una persona quiera continuar una relación o remar algo, cuando le dije que me pasaron cosas con otro chabón y que no estoy pudiendo procesar porque estoy metida en otra cosa”, agregó Sabrina en el programa de streaming.

El descargo de Brian Fernández luego de los dichos de Sabrina sobre su relación

El supuesto exnovio de la mendocina salió al cruce e hizo un fuerte descargo en X (antes Twitter). “Todo bien que te quieras limpiar la imagen para el repechaje, pero ya me estoy cansando. Escucho una mentira más y salgo a contar toda la verdad”, comentó Brian en la red social.

“Te aseguro que a la gente no le va a gustar. Acórdate que yo no vivo de la fama ni me interesa todo esto, no tengo nada que perder”, sentenció el exnovio de la participante de Gran Hermano.