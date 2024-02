Tras quedar eliminada, Sabrina Cortez se enfrentó a los panelistas del debate de Gran Hermano 2024. Allí, la ex participante habló acerca de su polémico vínculo con Alan dentro del juego. Además, contó detalles de su relación con Brian, su novio cuando ingresó a la casa.

Ante la pregunta del panel de analistas, Sabrina Cortez aseguró que estaba soltera, aunque aún no había hablado directamente con Brian. Sin embargo, se mostró muy feliz al reencontrarse con Alan y hasta lo invitó a cenar juntos tras el programa.

Además de admitir que antes de ingresar al reality show estaba atravesando una crisis con su pareja, Sabrina contó qué fue lo que le gustó de Alan y lo comparó con Brian. “Encima viene este pibito con esa sonrisa de mierda que tiene... y claro. Un pibe con el que yo me levantaba y tenía el mate preparado, una amistad muy atenta”, señaló.

La última eliminada fue letal. “Quiero ser sincera con ustedes, yo venía de una relación donde no tenía atención, era una persona que no tenía atención”, se sinceró causando la sorpresa de los panelistas.

La reacción de Brian al comentario de Sabrina tras su salida de Gran Hermano 2024

Horas más tarde, Brian decidió romper el silencio y hablar acerca de los dichos de Sabrina en el debate. Además, compartió una captura de pantalla de la última conversación por WhatsApp que tuvo con ella antes de que ingrese a Gran Hermano.

Brian, el novio de Sabrina, reveló su última conversación antes de entrar a Gran Hermano 2024 y explotó: “Lo mal que te manejaste…” Foto: Instagram

“Me hubieras comunicado lo que te pasaba en vez de hacer lo que hiciste”, remarcó. “Por lo que decís, entiendo que entraste a ver qué te pasaba pero por las dudas me dejaste afuera esperando y eso habla por sí solo de lo mal que te manejaste”, apuntó.

En otro texto, hizo un descargo y fue contundente: “Admitir la cagada que te mandaste no es una opción, por lo que veo”. Luego, apuntó a que la ex hermanita no supo separar el juego de su vida personal. “Claramente te comió la cabeza el ambiente y mezclaste un reality con la vida real”, sentenció.