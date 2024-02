El picante reencuentro de Sabrina y Alan afuera de Gran Hermano 2024: “¿Querés venir a cenar conmigo?”

Gran Hermano 2024 transita su novena semana en vivo y hasta el momento ya quedaron eliminados nueve participantes. Entre ellos, los últimos dos fueron Alan y Sabrina, respectivamente. Dos de los jugadores que más controversia generaron fuera de la casa debido a la estrecha relación que crearon durante la competencia.

Alan quedó eliminado en la séptima semana durante la gala de doble eliminación, y Sabrina en la octava semana. A la participante le costó despedir a su compañero dentro de la casa, ya que era su confidente y con quien más tiempo pasaba. Pero lo cierto es que esa amistad es lo que los dejo afuera de la casa.

Así fue la despedida de Sabrina y Alan de Gran Hermano 2024.

Ellos protagonizaron un vínculo muy estrecho, casi romántico, tanto a sus compañeros como a la audiencia del reality dudaban de la amistad. Además, al público le generó rechazo porque Sabrina está en pareja hace ocho años fuera de la casa.

La estrecha relación entre Sabrina y Alan de Gran Hermano 2024.

Una vez fuera de la casa de Gran Hermano 2024, Alan y Sabrina se reencontraron en la gala del programa. Se dieron un fuerte abrazo frente a las cámaras, y Santiago del Moro, rápidamente, les preguntó: “¿qué son? ¿Se gustan?”. Sabrina respondió con un tajante no.

De todas maneras, Sabrina le propuso a Alan en vivo ir a comer juntos, y agregó: “No va a pasar nada más, no vamos a culiar”. Además, frente a la pregunta de Julieta Poggio sobre si Sabrina está soltera, ella respondió: “No sé, pregúntenle a Brian, pero creo que sí. No pude hablar”.

¿A quién le dio el voto final Sabrina?

Una vez fuera de la casa, los participantes eliminados le dan un “voto final” a uno de los jugadores dentro de la casa. En este caso, Sabrina eligió otorgárselos a Federico “Manzana” porque le gustaría que vuelva entrar en la placa de nominados y se generen disturbios en la competencia.