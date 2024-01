Alan de Gran Hermano 2024 dio una fuerte declaración y generó repudio: “¿Abandonaste un hijo?”

Alan es uno de los 18 participantes que continúa en la casa de Gran Hermano 2024 y uno de los pocos que tuvo la posibilidad de ser líder de la semana y además, aún no atravesó ninguna placa de nominados en estas primeras cuatro semanas en uno de los realities más importantes del país.

Dentro de la casa de Gran Hermano 2024, Alan se destacó porque le gustaron varias de sus compañeras y las relacionaron con ellas. En primer lugar, con la uruguaya, Rosina, luego, Denisse, y por el último, Sabrina, quien está en pareja. De todas maneras, nunca pasó nada con ninguna de ellas.

Además, una gran parte de la audiencia no está del lado de Alan, ya que en varias oportunidades criticó a sus compañeras e hizo comentarios ofensivos contra ellas. Los motivos son desconocidos, pero la gente cree que son por un resentimiento, ya que no terminó pasando nada con ninguna.

En esta oportunidad, durante una charla con Sabrina, “Manzana”, Joel, Zoe, Nicolás, Florencia y Emmanuel en el patio de la casa, Alan expuso algo que generó repudio en las redes sociales. Dijo que en dos posibilidades dudó de una posible paternidad y dijo: “pasé dos situaciones medias medias, no es que dudé, sino que no se sabe”.

Alan de Gran Hermano 2024 habló sobre la posibilidad de una paternidad. Foto: Twitter

Florencia le preguntó si llegó a realizarse una prueba de ADN y él respondió que no. Entonces Sabrina le preguntó cómo lo comprobó y Alan respondió que no lo comprobó porque él sabe que no. A continuación, Sabrina le consultó: “¿abandonaste un hijo?”, y él respondió negándolo: “me gustaría ser papá, mira si voy a abandonar un hijo”.

Por último, Emmanuel le consultó: “verdadero o falso, ¿puede que te aparezca un hijo cuando salgas de la casa?”, y Alan lo negó, pero agregó que sí, en el caso de que él no este enterado de otra situación externa.

¿Quién es el nuevo líder de la semana en Gran Hermano 2024?

En la quinta semana de curso de Gran Hermano 2024, el nuevo líder es Martín Ku, por tercera vez en lo que va del reality. Él compitió contra Lisandro en la final y lo superó. De esta manera, consiguió la inmunidad, la posibilidad de salvar a un nominado y enviar a otro a placa, y un premio especial.

Por otro lado, no podrá salvar a Zoe porque fue nominada por el teléfono, no podrá enviar a placa a “Furia” porque el teléfono rojo le otorgó la inmunidad, y no podrá salvar a Lisandro porque Rosina lo fulminó, gracias al beneficio del teléfono.