Gran Hermano 2024: ¿por qué se terminó el amor entre Denisse y Alan?

Gran Hermano 2024 es uno de lo realities que mayor emoción provoca a los participantes, primero, por el aislamiento y segundo por su dinámica de juego y la convivencia con desconocidos. La competencia se encuentra en su cuarta semana y ya hay amor y desamor dentro de la casa más famosa.

Denisse y Alan habían conformado una de las futuras parejas de la casa, teniendo en cuenta que tras el cuestionamiento de Santiago del Moro sobre quién les gustaba dentro de la casa más famosa, ellos se mencionaron el uno al otro. Además, había un coqueteó constante de ambas partes.

Denisse y Alan de Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

Pero, al parecer, por decisión de Alan lo que sucedía entre ellos dos terminó. En una conversación entre Denisse y Martín Ku, ella le contó lo que le dijo Alan: “me admitió que todo lo que pasó fue un juego. Y me dijo que adentro de la casa no quiere estar con nadie” y Denisse concluyó que Alan sabe que esto sirve para el afuera.

Luego en una conversación de Alan con Sabrina y “Manzana”, él confesó: “estoy pensando en echarla del cuarto a Denisse. Le voy a decir ahora que cortamos trato te vas a tener que mudar” y cerró con: “ya me aburrió”.

Luego Alan continúo hablando y dijo: “en cualquier momento a Denisse la ves con alguien. Con algunos de los solteros. Bauti es el primero que pensé”. Y “Manzana” estuvo de acuerdo con él.

El descargo de Denisse frente a la decisión de Alan en Gran Hermano 2024

Luego, Denisse pudo hablar con Martín Ku y Lisandro, y explicó cómo se siente. Ella comenzó: “yo no fui la de la idea. No tengo ganas de explicarle a una persona que tiene que ser sincero, no vine a cambiar personalidades”. Además, mencionó que a ella no le gustaba que primero estuvo enganchado con Rosina, que ella la ligó de segundo, y que ahora él coquetea con Sabrina.

Por último, Denisse comentó que ahora le llama la atención otra persona y se siente atada por lo que pasó con Alan. Y Lisandro agregó que quizás Alan quiere mostrarse para el afuera como el galán de la casa.