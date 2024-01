Gran Hermano 2024: cuál fue la provocación de “Furia” que podría terminar en sanción

Juliana “Furia” es una de las 19 participantes que continúa en la edición de Gran Hermano 2024 y a pesar que estuvo en la placa de nominados durante las tres primeras semanas, en la cuarta semana le tocó descansar y avanzó en la competencia; gracias a que no recibió los votos suficientes para estar nominada.

Es una de las participantes más queridas por la audiencia, teniendo en cuenta que genera contenido divertido y entretenido. “Furia” se caracteriza por tener una personalidad extrovertida, frontal y por decir todo a los gritos, pero como ella lo aclaró es parte de su personaje para la casa.

Juliana no tiene problema en enfrentarse a nadie, ni siquiera a “Big Brother”. En esta oportunidad, mientras realizaban la prueba semanal, en la cual tenía que estar atada a Joel, Florencia e Isabel, “Furia” provocó a Gran Hermano.

Mientras estaban los cuatro acostados en camas continuas, “Furia” recordó que su compañero, Nicolás quedó en placa por quitarse el micrófono, algo que va contra las reglas. Entonces, ella comenzó a provocar a Gran Hermano, dijo: “ya se la manera de autonominarme, señor” y tiró el micrófono.

Luego se quedaba en silencio mirando a la cámara y diciendo: “mira lo que hago”. Más tarde comenzó a imitar la voz de “Big Brother” y continúo: “Juliana te estoy mirando y una vez más desobedeciste las reglas. Y como todos saben eso está prohibido”.

Finalmente apareció Gran Hermano y dijo: “Juliana y Florencia les recuerdo que está prohibido susurrar. Pónganse los micrófonos. Última advertencia”. A lo que “Furia” respondió desafiante: “están puestos, estás hablando por hablar. Si queres autonominame, no me pasa nada”, y arremetió: “si me sacan te quedas sin contenido”.

Furia le agradeció a Nicolás por enseñarle una nueva estrategia

Mientras estaban todos los participantes en la mesa, “Furia” le dedicó unas palabras a Nicolás. Primero le deseo éxito fuera de la casa y halago su personalidad tranquila, y luego, le confesó: “me enseñaste una nueva manera de ser estratega acá dentro de la casa, en cualquier momento me saco el micrófono. Una nueva táctica para que la casa vote”.